Под небом Тосканы: Осадчая и Горбунов заворожили красочными фото из Италии

Звездная пара украинских ведущих Катя Осадчая и Юрий Горбунов решили провести майские праздники за границей - они отправились в живописную Италию. Супруги отпраздновали Пасху в украинской церкви во Флоренции, после чего уехали путешествовать по красивейшему региону Италии - Тоскане. Красочными фотографиями знаменитости поделились на своих страницах в Instagram.

Осадчая отправилась в дорогу в стильном и удобном джинсовом наряде - брюках и куртке. Теледива позировала среди покрытых желтыми цветами холмов, на фоне красивого неба и завораживающих пейзажей.

Фото: Катя Осадчая в восторге от красоты Тосканы (instagram.com/kosadcha)

Счастливые Катя и Юра также сделали милое селфи, при этом оба были в солнцезащитных очках.

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов в Тоскане (instagram.com/kosadcha)

"Тоскано, зустрічай :) почнемо з Кьянті. Давно збиралися в цей прекрасний італійський регіон. Винокурні, маленькі містечка і бонусом - дорога з Флоренціі до Сієни через Кастеліно ін Кьянті вважається найкрасивішою в Італії, все зніму в сторіс :) PS Ботічеллі надихався саме цими полями, коли писав свою Весну", - поделилась Осадчая.

Фото: Катя Осадчая в Тоскане (instagram.com/kosadcha)

Горбунов же отметил, что там "гарно, як в Україні!"

Фото: Катя Осадчая в Тоскане (instagram.com/kosadcha)

Подписчики восхищаются красотами Италии и желают паре отличного отдыха.

"Дуже гарно!!! Мрію побувати"

"Дивно, я спочатку (не читаючи текст) подумала що це західна Україна)))"

"Что человеку нужно для счастья - любимый человек и умение наслаждаться каждым мгновением!"

"Катюша, как всегда куча позитива от вас"

"Хорошего отдыха"

"Гарно, але в Україні краєвиди не гірші"

"І як ви всюди встигаєте? Насолоджуйтеся"

"Дуже гарні світлини"

"Хто добре працював ,той гарно відпочиває.Гарних вихідних"

"Краєвиди схожі на карпатські))"

"Ви дуже класна пара"

"Вы такая красивая пара,лучезарная"

"Катя! Никогда не наносите макияж! Вы без него такая красивая!"

Напомним, что до этого Катя Осадчая покорила стилем на вечеринке Viva! Бал. Телеведущая посетила мероприятие с диадемой и в фатиновой юбке.

Кроме того, Катя Осадчая покорила оригинальным образом в Барселоне. Телеведущая выбрала белоснежный брючный костюм от украинского бренда MAZINI.