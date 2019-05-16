Небесная пара: Катя Осадчая и Юрий Горбунов зачаровали стильным выходом

Катя Осадчая и Юрий Горбунов вновь с головой окунулись в работу. Отметим, ранее пара показывала поклонникам яркие фото и видео со своей поездки по Италии (в частности, регион Тоскана). Известные телеведущие решили не останавливаться в одном городе, а взяли машину и отправились изучать красоты Италии. Более того, Осадчая и Горбунов добрались до границы Швейцарии. Ведущие побывали в районе горы Монте-Бре (Швейцарские Альпы), а также большого озера Лугано. А вечером поужинали уже в Швейцарии…

Позже звездная пара отправилась в украинские Карпаты. Телеведущие постили уже меньше фото с этой поездки. Но и тех, которые появились у них на страничках, было достаточно, чтобы проникнуться фантастической красотой Карпат.

И вот, снова к работе. Отметим, что на данный момент проходят съемки нового сезона шоу "Голос країни, діти". Членами жюри шоу являются: Джамала, DZIDZIO и группа "Время и Стекло" – Надя Дорофеева и Алексей Завгородний. А неизменными ведущими проекта выступают Катя Осадчая и Юрий Горбунов.

На своих instagram-страничках Катя и Юра поделились фото из гримерки, на которых позируют в очень стильных образах. Так, на Осадчей – роскошное вечернее платье небесного цвета с корсетом и шлейкой на одном плече. Фишка образа – пышная юбка из сотен оборок.

Горбунов также соответствует по стилю своей даме сердца. На телеведущем – синий брючный костюм, белая футболка и черные ботинки.

"За хвилину до виходу на сцену! Насправді дуже добре бути і вдома, і нароботі разом!" – подписал фото с любимой Юрий Горбунов.

Юрий Горбунов и Осадчая (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Катя Осадчая и Юрий Горбунов на съемках проекта "Голос країни, діти" (фото: instagram.com/kosadcha)

Поклонники Горбунова поспешили оставить восторженные отзывы под его новым фото с Осадчей:

"Как всегда, неотразимы!)"

"Ви прекрасна пара)) як завжди неперевершені!"

"Люблю цих двох! Рада за Вас! Будьте щасливі!"

"Це добре, коли кохані завжди поруч"

"Это счастье - наслаждаться друг другом 24/7"

"Я також зі своїм чоловіком 20 років разом і вдома, і на роботі, і на відпочинку! І не маю навіть поняття як це не разом...не вдвох..."

"Шузы огонь!"

"Такие милые"

"Самая лучшая пара, очень люблю вас! Всего вам самогу лучшего"

"Какие красивые!"

"Какая красивая пара!"

Напомним, ранее Катя Осадчая "засветилась" с Веркой Сердючкой в Израиле. Украинская телеведущая отправилась в Тель-Авив с программой "Світське життя". Осадчая посетила первый полуфинал Евровидения 2019.