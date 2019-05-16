ru
ua

Небесная пара: Катя Осадчая и Юрий Горбунов зачаровали стильным выходом


Пара активно снимается в новом сезоне ТВ-шоу "Голос країни, діти"

Катя Осадчая и Юрий Горбунов вновь с головой окунулись в работу. Отметим, ранее пара показывала поклонникам яркие фото и видео со своей поездки по Италии (в частности, регион Тоскана). Известные телеведущие решили не останавливаться в одном городе, а взяли машину и отправились изучать красоты Италии. Более того, Осадчая и Горбунов добрались до границы Швейцарии. Ведущие побывали в районе горы Монте-Бре (Швейцарские Альпы), а также большого озера Лугано. А вечером поужинали уже в Швейцарии

Позже звездная пара  отправилась в украинские Карпаты. Телеведущие постили уже меньше фото с этой поездки. Но и тех, которые появились у них на страничках, было достаточно, чтобы проникнуться фантастической красотой Карпат.

И вот, снова к работе. Отметим, что на данный момент проходят съемки нового сезона шоу "Голос країни, діти". Членами жюри шоу являются: Джамала, DZIDZIO и группа "Время и Стекло" – Надя Дорофеева и Алексей Завгородний. А неизменными ведущими проекта выступают Катя Осадчая и Юрий Горбунов.

На своих instagram-страничках Катя и Юра поделились фото из гримерки, на которых позируют в очень стильных образах. Так, на Осадчей – роскошное вечернее платье небесного цвета с корсетом и шлейкой на одном плече. Фишка образа – пышная юбка из сотен оборок.

Горбунов также соответствует по стилю своей даме сердца. На телеведущем – синий брючный костюм, белая футболка и черные ботинки.

"За хвилину до виходу на сцену! Насправді дуже добре бути і вдома, і нароботі разом!" – подписал фото с любимой Юрий Горбунов. 

Юрий Горбунов и Осадчая (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Катя Осадчая и Юрий Горбунов на съемках проекта "Голос країни, діти" (фото: instagram.com/kosadcha)

Поклонники Горбунова поспешили оставить восторженные отзывы под его новым фото с Осадчей:

  • "Как всегда, неотразимы!)"
  • "Ви прекрасна пара)) як завжди неперевершені!"
  • "Люблю цих двох! Рада за Вас! Будьте щасливі!"
  • "Це добре, коли кохані завжди поруч"
  • "Это счастье - наслаждаться друг другом 24/7"
  • "Я також зі своїм чоловіком 20 років разом і вдома, і на роботі, і на відпочинку! І не маю навіть поняття як це не разом...не вдвох..."
  • "Шузы огонь!"
  • "Такие милые"
  • "Самая лучшая пара, очень люблю вас! Всего вам самогу лучшего"
  • "Какие красивые!"
  • "Какая красивая пара!"

Напомним, ранее Катя Осадчая "засветилась" с Веркой Сердючкой в Израиле. Украинская телеведущая отправилась в Тель-Авив с программой "Світське життя". Осадчая посетила первый полуфинал Евровидения 2019. 

Красавицы в маму: Ольга Сумская показала своих дочерей Заботливый папа: экс-муж Ани Лорак провел веселый викэнд с дочерью
Читать все новости