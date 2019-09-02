"Не живу, не дышу": Елена Кравец призналась в любви известной поэтессе (видео)

Елена Кравец (фото: instagram.com/lennykravets)

Кравец записала трогательно видео-обращение

Елена Кравец и Макс Леонов поднялись на одну ступеньку выше в топе фаворитов (согласно судейскому голосованию) в новом сезона Танцы со звездами 2019. В прошедшее воскресенье, 1 сентября состоялся второй прямой эфир “Танцев”. По результатам которого проект покинула первая пара - TAYANNA и Игорь Кузьменко, что стало шоком для многих зрителей проекта. К слову, TAYANNA уже высказалась об уходе из Танцы со звездами 2019! Певица подчеркнула, что "сценарий и роли - не ее история".

А вот Кравец и Леонов поднялись на строчку выше. Если по итогам первого эфира жюри определили их на пятое место. То во втором эфире актриса и хореограф заняли уже 4 позицию! Зрителей пара приятно удивляла эмоциональным модерном. При этом танцевали они под песню-стих Веры Полозковой - “Давай будет так”.

Как выяснилось, Кравец “жить не может” бед стихов известной поэтессы. Перед выходом на паркет второго эфира Елена записала проникновенное видео, в котором призналась в любви Полозковой!

“Друзья, этот пост является небольшим анонсом того, что сегодня будет происходит на Танцах со звездами… И в этом видео я хочу обратиться к той, которой будет посвящен наш с Максом танец. Это Вера Полозкова. Вера, дорогая, если вы смотрите, то я хочу в сегодняшнем своем танце признаться в любви к вам и вашему творчеству”, - подчеркивает Кравец.

Видео: youtube/Glam Wish

Также Елена отметила, что не смогла попасть на одно и недавних выступлений Полозковой в Киеве. Так как в это время Кравец и Леонов репетировали свой танец.

“Мы как раз репетировали свой танец под ваш стих “Давай будет так”. И вы увидите, какая это потрясающее сопровождение для танца в стиле модерн. Я надеюсь, что вам понравится наш кавер. Я надеюсь, что мы с вами наконец-то познакомимся , потому что просто невозможно это выдерживать. С вами знакомы все в моем окружении кроме меня”, - улыбается Кравец.

“Я очень хочу, чтобы вы получили хотя бы толику того удовольствия от того, что увидите, которую получаю я от ваших стихов. Я без них не живу, не дышу, не существую. Вам за них спасибо”, - говорит Елена Кравец.

Елена Кравец и Максим Леонов – Модерн

Результаты судейского голосования второго эфира шоу Танцы со звездами 2019, 1 сентября

Напомним, ранее Кравец и Леонов повеселили репетицией ко второму эфиру Танцы со звездами. Певица лежала и "ползала" по полу, из-за чего хореограф в шутку отметил - "Ленка-уборщица".