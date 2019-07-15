"Не узнать": Настя Каменских с новой прической покорила оригинальным образом

Настя Каменских мастерски совмещает плотный гастрольный график, съемки в "Х-факторе", да еще и находит время на общение с лбимым мужем Потапом. Звезда охотно демонстрирует образы, созданные для нее стилистами популярного талант-шоу, и красуется в судейском кресле каждый раз в новых нарядах и с разными прическами.

Певица опубликовала в Instagram снимок, на котором позирует в оригинальном комбинезоне. Одна часть наряда – черная, а вторая – белая с разноцветным принтом в виде крупных надписей. Талию она подчеркнула прозрачным пояском. Прическа Насти показалась поклонникам нетипичной для девушки – гладко и аккуратно зачесанные назад волосы, заколоты с одного бока крупными заколками.

Стоит отметить, что фото в этом наряде звезда уже показала поклонникам в сториз. Тогда она сообщила, что примачалась после концерта в Харькове прямо на съемочную площадку.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Фото и образ Насти пришелся по душе ее фаном. Она традиционно восхитились красотой Насти и отметили, что видеть ее с гладкой прической для них непривычно.

"Очень нежно, красиво, мило и достойно", "Очень красивая", "Вау, необычно!", "Ну очень красивая", "Идеальная", "Огонь, пушка, бомба!", "Очень и очень!", "Красотка, Настюш. А этот взгляд…", "С такой прической не узнать", "Супер", "Как всегда красотка" - комментировала снимок фаны.

Скриншот комментариев

Ранее Настя Каменских раздразнила сеть покантным постельным фото в белье. На снимке также видно Потапа, который снимает эффектную жену на камеру.

Ранее Потап показал счастливое видео с Настей Каменских и сообщил, что скучает за ней. Пара едет по зеленому полю для гольфа и наслаждается свободным временем и общением друг с другом.