"Не стесняйся": Вика из НеАнгелов поделилась соблазнительными фото

Красотка показала снимки, на которых позирует в стильном луке
Участница известной украинской группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха зачастую выкладывает на свою страничку в Instagram фото, на которых позирует в соблазнительном белье или бикини.
На этот раз она разместила в личный микроблог снимки, на которых она уже одета. Тем не менее, эти фото также взволновали фанатов 33-летней звезды. Ведь на них она позирует в сексуальном вельветовом платье синего цвета, которое облегает ее роскошное тело. Наряд звезды также подчеркивает грудь Виктории.
Кроме того, красотка подобрала удачные аксессуары, туфли и жакет в тон, которые сделали образ завершенным.
"На жизненном полотне не стесняйся и не бойся добавлять яркие краски!" - подписала кадры Смеюха.
Total look знаменитости оценили ее фолловеры, написав хвалебные отзывы:
Скриншот: instagram.com/vikanablack
Скриншот: instagram.com/vikanablack
Напомним, ранее Вика из "НеАнгелов" взбудоражила фото в бикини.