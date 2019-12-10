"Не стесняйся": Вика из НеАнгелов поделилась соблазнительными фото

Участница известной украинской группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха зачастую выкладывает на свою страничку в Instagram фото, на которых позирует в соблазнительном белье или бикини.

На этот раз она разместила в личный микроблог снимки, на которых она уже одета. Тем не менее, эти фото также взволновали фанатов 33-летней звезды. Ведь на них она позирует в сексуальном вельветовом платье синего цвета, которое облегает ее роскошное тело. Наряд звезды также подчеркивает грудь Виктории.

Кроме того, красотка подобрала удачные аксессуары, туфли и жакет в тон, которые сделали образ завершенным.

"На жизненном полотне не стесняйся и не бойся добавлять яркие краски!" - подписала кадры Смеюха.

Вика из "НеАнгелов" (Фото: instagram.com/vikanablack)

Вика из "НеАнгелов" (Фото: instagram.com/vikanablack)

Total look знаменитости оценили ее фолловеры, написав хвалебные отзывы:

Самая красивая принцесса!

Вика, вы очаровательная.

Любимая красоточка!

Красивая.

Какая шикарная!

Скриншот: instagram.com/vikanablack

Скриншот: instagram.com/vikanablack

Напомним, ранее Вика из "НеАнгелов" взбудоражила фото в бикини.