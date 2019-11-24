"Не спала ни единой ночи": Восхищенный Топалов умилил сеть откровением о Тодоренко

Влад Топалов без устали говорит о свой любви к сыночку Михаилу, или Майклу как прозвали его домашние, а также к энергичной и очаровательной жене Регине Тодоренко. Ведущая признается, что появление на свет мальчика очень изменило певца, да и сама она начала ко многим вещам относиться иначе. Например, стала более собранной, отодвинула собственные интересы на второй план, но и стала куда беспокойнее и тревожнее, чем раньше. Настал черед Влада поделиться откровением о жене. Он опубликовал в Instagram трогательный пост, где честно рассказал, какой мамой стала Регина.

Артист отметил, что до рождения Миши и представить не мог, сколько усилий и забот связанно с материнством. Он собственными глазами видел, как Регина старается для малыша, при этом она мастерски совмещает карьеру, работу, саморазвитие и заботу о близких.

"До появления у меня сына, я и представить себе не мог какой это титанический труд - быть матерью. Регина не спит вот уже почти год! Вообще. Она не спала НИ единой ночи целиком за 365 дней!!! В это невозможно поверить и просто не укладывается в голове. При этом она умудряется заботиться обо мне, о нашем сыне, обо всех своих родственниках, обо всех МОИХ родственниках, обо всех моих и своих друзьях. Успевает ходить на курсы по детскому плаванию, по детской психологии, по детскому еще чему-то. Успевает снимать свое шоу, учиться, ходить на тренинги, следить, чтобы я ходил на тренинги, заниматься йогой, плаванием, спортом... Я могу продолжать долго, так как это всего лишь часть списка, но вы вряд ли мне поверите", - отметил Влад.

Фото: Регина Тодоренко ( instagram.com/vladtopalovofficial) )

Певец ежедневно готов восторгаться женой и делать для нее комплименты. "Я восхищаюсь ею КАЖДЫЙ день. Я засыпаю - она еще занимается делами, я просыпаюсь - она уже с сыном. Поэтому, я ее фотографирую всегда и везде. Ведь наша мама самая красивая ВСЕГДА!"

Подписчики Топалова после его слов не смогли оставаться в стороне и написали немало комплиментов зездной паре.

Владик, очень рада за вашу семью, у тебя супер жена, которая подарила тебе сыночка. Региночка, ты очень хорошая мамочка

Самое главное, что Вы это цените! Берегите свою супругу

Хорошо сказал, молодец. А Регина у тебя действительно заводная, наверное, где-то моторчик стоит. Береги ее

Как же это приятно, когда мужчина видит все труды и заслуги своей женщины. Счастья Вашей семье

Это прекрасно!

Будьте всегда вместе, навечно

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Напомним, что ранее Влад Топалов умилил душевным фото жены Регины Тодоренко с маленьким сыном