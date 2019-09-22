"Не смогла отказать!" Джамала умилила фото с необычным "поклонником"

Джамала делится со своими поклонниками личными снимками
Известная украинская певица Джамала, которая недавно продемонстрировала семейную идиллию с мужем и сыном, показала на своей странице в Instagram новое счастливое фото со своим "поклонником".
На снимке певица сидит в объятиях большого плюшевого медведя. При этом у Джамалы на лице можно увидеть большую улыбку.
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
"Встретила фана, которому просто не смогла отказать в фото", - написала певица под своим снимком.
Поклонники Джамалы также отреагировали на данное фото.
Скриншоты с Instagram
Напомним, что недавно Джамала заявила, что покинет сцену на время для того, чтобы родить второго ребенка. Она отметила, что всегда мечтала о том, чтобы иметь большую семью. У мамы певицы в семье было 7 детей, а у отца - двое.
При этом она подчеркнула, что очень любит то, чем занимается, но все же не хочет пропустить то, как растет ее ребенок.