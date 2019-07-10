ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Не нужно слов": Холостяк 9 отдался чувствам с избранницей прямо посреди Парижа

Lite » Новости шоу-бизнеса 10.07.2019 - 17:28
"Не нужно слов": Холостяк 9 отдался чувствам с избранницей прямо посреди Парижа
Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Пара поделилась чувственным видео возле Эйфелевой башни

Холостяк 9 Никита Добрынин и его избранница Дарья Квиткова отправилась в романтичный Париж. Пара прибыла во французскую столицу не просто так – 9 июля девушка отпраздновала свой 21-й день рождения. По такому случаю, ее возлюбленный сделал Даше сюрприз и устроил незабываемый праздник! Пара побывала в Диснейленде и повеселилась от души, а вечером влюбленные поспешили встретить закат возле главной достопримечательности города – Эйфелевой башни. Соответствующие кадры счастливая именинница показала в Instagram.

На видео Никита и Даша танцуют под знаменитую песню Джо Дассена - L'été indien. Пара обнимается на фоне сверкающей огнями достопримечательности, а затем начинает страстно целоваться, не замечая людей вокруг.

"Кажется, что тут даже слов не нужно", - подписала романтичный и чувственный ролик с любимым Даша.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Daria (@kvittkova)

Поклонники пары были растроганы до глубины души столь откровенным и искренним проявлением чувств влюбленных.

"Какие вы сказочные", "Класс, Вы такие молодцы!", "Романтика", "Селоденька парочка. Ви дуже схожі, щастя вам!", "Мило!", "Мурашки по коже", "Класс! Ви такі крутезні, на вас можна дивитися вічно!", "Класс! Искренне за вас рада! Такие светлые, счастливые и вдохновляющие!", "Класс! Дашуля, дождалась свой Париж в своей истории. Супер!", "Смотрю на вас, и такое чувство странное, ощущаю как будто первая влюбленность, такая чистая, такая искренняя", - делились впечатлениями комментаторы.

 

Скриншот комментариев

Напомним, что для Никиты Добрынина и его избранницы Даши Квитковой это первая публичная поездка за границу, когда влюбленным не нужно прятаться от любопытных. Ранее пара побывала в Греции, куда летала в состоянии полной конспирации.

Кстати, Холостяк 9 Никита Добрынин поделился пикантным постельным фото с Дашей Квитковой и рассказал об их привычках и совместной жизни.

"Смущаюсь и радуюсь": победительница Холостяк 9 рассказала о совместной жизни с любимым Прекрасно и сложно: Холостяк 9 высказался о беременности избранницы
Новости Украины ХолостякНикита Добрынин
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь