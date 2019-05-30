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"Не могу отвести глаз": Слава из НеАнгелов вызвала в споры в сети пышной грудью

Lite » Новости шоу-бизнеса 30.05.2019 - 13:05
"Не могу отвести глаз": Слава из НеАнгелов вызвала в споры в сети пышной грудью
Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka)

Каминская традиционно сопроводила пост мудрым размышлением

Слава Каминская вновь удивила поклонников новым постом. В последнее время солистка поп-группы НеАнгелы любит публиковать фото с детьми, например, и сопровождать его различными философскими рассуждениями. На этот раз Каминская высказалась о полярности человеческого настроения.

"Хорошее настроение, интуиция, способность к творчеству, доверчивость и повышенная зависимость от быстрого, ненсознанного мышления входят в одну группу. На другом полюсе находятся связанные между собой огорчение, бдительность, подозрительность, аналитический подход и дополнительные усилия", - пишет Каминская.

"Хорошее настроение ослабляет контроль медленного, осознанного мышления над деятельностью, люди в таком состоянии более склонны к логическим ошибкам. Такая связь имеет биологический смысл: хорошее настроение — это сигнал, что в целом всё идёт хорошо, окружающая обстановка безопасна, оборону можно ослабить. Плохое настроение — признак того, что ситуация не очень хорошая, возможно наличие угрозы, требуется бдительность. Так что будьте осторожны с принятием ответственных решений, если утром вы проснулись в хорошем настроении. #подсмотреновсети", - подытожила певица.

Свой пост Каминская сопроводила ярким фото, сделанным во время прогулки с детьми – 4-летним Леонардом и 3-летней Лаурой. На снимке дети стоят на пеньках, играют. Рядом позирует их звездная мама – в ярко-розовом сарафане на тонких бретельках. На плечи накинута рубашка. Образ дополняет черная панамка и оранжевые солнцезащитные очки.

Слава  Каминская с детьми

Слава  Каминская с детьми на прогулке (фото: .instagram.com/babaslavka)

Только вот поклонники Каминской обратили внимание не на ее размышления. А на пикантную деталь ее образа – сквозь тонкую ткань платья видим соски. Разгорелся настоящий "скандал".

  • "Прикол не в том что дети и соски в кадре )) прикол в том что на детей на фото никто не смотрит. Мамка даже рубашку приспустила чтобы грудь было видно"
  • "Надо показывать, зачем же делала))"
  • "Такое фото с детьми... Я херею, чесно.... Зачем грудь выставлять хоть перед детками?"
  • "Соски, дети, лето... ага)"
  • "Всем бы мамам так выглядеть"
  • "Не думаю, что детям интересна грудь) но я не могу отвести глаз именно от неё! Красота!"
  • "Что пишут люди, кошмар кошмарный! Идеальная фигура мамы двоих прекрасных детишек и то в шоу ввергает недалеких людишек, лишь бы опошлить все!"
  • "Молодец! Все очень красиво!" 

Напомним, ранее Слава из НеАнгелов растрогала сеть милым фото с сыном-индейцем

Также до этого Каминская показала, как веселилась в Тель-Авиве. Певица побывала за кулисами Евровидения 2019. 

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Новости Украины НеАнгелыСлава Каминская
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