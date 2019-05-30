"Не могу отвести глаз": Слава из НеАнгелов вызвала в споры в сети пышной грудью

Каминская традиционно сопроводила пост мудрым размышлением
Слава Каминская вновь удивила поклонников новым постом. В последнее время солистка поп-группы НеАнгелы любит публиковать фото с детьми, например, и сопровождать его различными философскими рассуждениями. На этот раз Каминская высказалась о полярности человеческого настроения.
"Хорошее настроение, интуиция, способность к творчеству, доверчивость и повышенная зависимость от быстрого, ненсознанного мышления входят в одну группу. На другом полюсе находятся связанные между собой огорчение, бдительность, подозрительность, аналитический подход и дополнительные усилия", - пишет Каминская.
"Хорошее настроение ослабляет контроль медленного, осознанного мышления над деятельностью, люди в таком состоянии более склонны к логическим ошибкам. Такая связь имеет биологический смысл: хорошее настроение — это сигнал, что в целом всё идёт хорошо, окружающая обстановка безопасна, оборону можно ослабить. Плохое настроение — признак того, что ситуация не очень хорошая, возможно наличие угрозы, требуется бдительность. Так что будьте осторожны с принятием ответственных решений, если утром вы проснулись в хорошем настроении. #подсмотреновсети", - подытожила певица.
Свой пост Каминская сопроводила ярким фото, сделанным во время прогулки с детьми – 4-летним Леонардом и 3-летней Лаурой. На снимке дети стоят на пеньках, играют. Рядом позирует их звездная мама – в ярко-розовом сарафане на тонких бретельках. На плечи накинута рубашка. Образ дополняет черная панамка и оранжевые солнцезащитные очки.
Слава Каминская с детьми на прогулке (фото: .instagram.com/babaslavka)
Только вот поклонники Каминской обратили внимание не на ее размышления. А на пикантную деталь ее образа – сквозь тонкую ткань платья видим соски. Разгорелся настоящий "скандал".
Напомним, ранее Слава из НеАнгелов растрогала сеть милым фото с сыном-индейцем.
Также до этого Каминская показала, как веселилась в Тель-Авиве. Певица побывала за кулисами Евровидения 2019.