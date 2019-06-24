"Не ховай очей-2. Наші в США": клипмейкер DVIZHON презентовал фильм об украинских ЛГБТ-эмигрантах

Режиссер Юрий Движон (по центру)

Герои фильма - украинские ЛГБТ-эмигранты, которые переехали в США

Накануне Марша Равенства-2019 в Киеве, который прошел 23 июня, клипмейкер DVIZHON совместно с KYIVPRIDE презентовал продолжение документального фильма "Не ховай очей-2. Наші в США", который рассказывает о судьбе украинских ЛГБТ-эмигрантов.

Съемки "Не ховай очей-2. Наші в США" происходили этой зимой в трех городах США – Сан-Франциско, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Главными героями фильма стали пять украинцев, которые эмигрировали в течение последних нескольких лет. Среди них – участница третьего сезона "Супермодель по-украински" Юлия Гельцман и журналист программы "Абзац!" на "Новом канале" Фил Мономро (Чурчхеладзе).

Режиссер фильма "Не ховай очей-2. Наші в США" поднимает в нем самые острые вопросы: сексуальное образование в школах, буллинг, отношения с родителями после каминг-аута, религия, приюты для ЛГБТ-людей, история, сексуальное здоровье, дискриминация и преступления на почве ненависти и тому подобное.

НЕ ХОВАЙ ОЧЕЙ-2. Наші в США: фильм об украинских ЛГБТ-эмигрантах

Для того чтобы зритель смог сравнить разные сферы жизни представителей ЛГБТ в Украине и США, DVIZHON провел интервью с американскими экспертами во всех упомянутых областях. По мнению режиссера, отсутствие действенного антидискриминационного законодательства и недостаточное информационное освещение этой темы уподобляет наше украинское общество к жителям стран третьего мира:

"За отсутствия действенного антидискриминационного законодательства, сексуального образования, за высокий уровень агрессии и незащищенности ЛГБТ-сообщества мы постоянно теряем молодых, амбициозных, талантливых людей, которые должны были бы развивать нашу страну Вместо этого они должны бежать, чтобы сохранить себе жизнь и постоянно не оглядываться с опаской на улице", - говорит DVIZHON.

Герои фильма "Не ховай очей-2"

"Недостаточное освещение подобных тем в украинском информационном пространстве делает представителей нашего общества настоящими жителями стран третьего мира. И хотя в последние годы в рейтингах гомофобных и трансфобних стран мы немного оторвались от России, сейчас все равно занимаем 36 место. Поэтому я уверен, что использовав опыт США, мы можем значительно быстрее стать страной равных прав и возможностей для каждого!"- подвел итог DVIZHON.

Прем'премьера фильма состоялась на YouTube-канале "Нового канала", который уже не впервые поддерживает социальные проекты от DVIZHON, а также в ПрайХаусеі "Киевпрайда". К сожалению, после показа ленты молодчики спортивной внешности в балаклавах избили зрителей мероприятия.

"Мне очень жаль тех, кто пострадал после показа моего фильма... Надеюсь, с ними все в порядке... Именно из-за нападения двое героев фильма покинули Украину и по иронии судьбы похожие истории продолжаются и дальше. Такие новости еще больше подталкивают к борьбе и активизму", — сказал Юрий Движон.

Напомним, что ранее DVIZHON снял клип для Ирины Билык на песню "Не ховай очей", которы как раз был посвящен непростой сегодня теме ЛГБТ в украинском обществе.