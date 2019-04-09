"Не хочет слышать правду": Яна Соломко поделилась глубокими переживаниями

Украинская певица Яна Соломко предпочитает все свое время дарить доченьке Кире. На ее страничке в соцсети немало фото и видео с любимой девочкой, а вот совместные снимки с мужем исчезли, вместо них появились полные грусти философские посты, которые окончательно утвердили ее поклонников в мысли, что у Яны в семье не все гладко. Так, девушка объявила, что начинает новую жизнь и готова возобновить певческую карьеру после многолетнего перерыва. Яна также опубликовала в Instagram эмоциональный пост о непонимании между людьми.

Она решила выплеснуть свои душевные переживания и боль от того, что не может быть услышана близким человеком, который упорно не хочет видеть очевидные вещи.

"Грустно, когда человек не хочет слышать правду... Когда он верит только в то, что он сам придумал... Дай Бог каждому из вас настоящей любви! Счастья вам! Пусть судьба встретиться с мечтой", - оставила она пожелания для своих читателей.

Текст Яна сопроводила мечтательным фото, на котором она пронзительно смотрит в камеру. Роскошные пышные локоны девушка придерживает рукой, а ее губы чувственно приоткрыты.

Фото: Яна Соломко (instagram.com/yana.solo)

Поклонники артистки тут же догадались, что речь идет о ее муже, бизнесмене Олеге. Они начали наперебой успокаивать и подбадривать расстроенную семейными неурядицами Яну, не купясь на слова утешения и теплые пожелания в ее адрес.

"Ты непременно будешь счастлива, верь в это!", "Не расстраивайтесь! Все самое лучшее ещё впереди! Все встанет на свои места. Не всегда нужно плакать, когда что-то не так, как хотел, часто это к лучшему", "Яночка, зачем такие грустные выражения. Вы такая хорошенькая, у вас такая сладкая доченька. Будьте счастливы, будьте любимы", "Что правда, то правда, очень грустно. Яночка, всего вам доброго, терпения пережить этот период", "Почему-то мне кажется, что эти слова про вашего мужа", - писали комментаторы.

Ранее Яна Соломко поделилась красочными фото из Египта, где отдыхала с дочерью Кирой и своей мамой.