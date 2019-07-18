"Не только фото в купальнике": Надя Дорофеева призналась, чем ей выгоден Instagram

Надя Дорофеева подчеркнула, что Instagram позволяет ей выполнять важную социальную миссию. Так, за кулисами праздничного шоу "З Днем народження, Україно!", которое канал "Украина" покажет 24 августа, Надя Дорофеева и Позитив из группы "Время и Стекло" рассказали, как относятся к соцсетям.

В основном артисты используют соцсети, чтобы распространять свою музыку. Однако Надя Дорофеева считает, что микроблоги – это не только инструмент пиара, но и отличная площадка для помощи людям.

"Самое крутое в соцсетях то, что благодаря им ты можешь помочь людям. Мы уже собирали средства на помощь детям, нуждающимся в операции. Именно поэтому я обожаю свои страницы в Instagram и Facebook и говорю всем подписчикам "спасибо" за то, что они не просто просматривают и лайкают красивые фотографии в купальнике, а действительно помогают людям", – отметила в интервью каналу "Украина" Надя Дорофеева.

Но помогает Надя еще и пушистым любимцам и призывает к этому своих фолловеров.

"Недавно у меня вышел влог, который называется "ДоДобрые дела". В нем о том, как мы ездили в приют для животных, привезли им 1000 кг корма. Это было так круто, эмоции, которые невозможно передать. Я попросила, чтобы люди тоже делали добрые дела, отмечали меня и за какое-то доброе дело я сделаю подарок. Но, признаюсь, была немного разочарована, потому что отметок было мало. Пожалуйста, посмотрите этот влог, отметьте меня, и я вам подарю что-то крутое", – пообещала Надя Дорофеева.

DoDo VLOG: #ДОДОБРЫЕ ДЕЛА

Позитив утверждает, что все артисты должны использовать свои микроблоги в Интернете, чтобы побудить людей делать что-то хорошее. А еще отмечает, что благодаря соцсетям у него есть возможность общаться с публикой, которая его любит и поддерживает.

Напомним, в праздничном шоу "З Днем народження, Україно!" также зажгут Тина Кароль, Олег Винник, Макс Барских, Сергей Бабкин, Alyosha, ALEKSEEV, Michelle Andrade, TAYANNA, TARABAROVA, JERRY HEIL, группы MOZGI, KAZKA, DZIDZIO, Антитіла, НЕАНГЕЛЫ, БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, KADNAY, Freedom-jazz, LETAY.

Режиссером праздничного шоу канала "Украина" стала Елена Коляденко, а ведущим – Александр Скичко. Телевизионную версию шоу зрители канала "Украина" увидят 24 августа в рамках праздничного эфира, посвященного Дню независимости Украины.

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