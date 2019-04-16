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"Не держи зла на идиотов": Слава из НеАнгелов раззадорила поклонников секси-фото


Каминская обратилась к хейтерам

Слава Каминская не дает покоя поклонникам. Солистка популярной группы НеАнгелы продолжает делиться пикантными и очень соблазнительными фото в ярком мини-платье с броским золотым узором. Однако, главная фишка платья – это конечно же вырез в зоне декольте, который демонстрирует красивую грудь певицы.

Интересно, что ранее Каминская уже публиковала парочку фото с этой фотосессии. Поклонники засыпали ее восторженными комплиментами, отметили, что у их любимицы роскошная фигура и т.д. Но конечно же, не обошлось и без хейтеров. Некоторые отметили, что фото "вульгарное", "пошло", что Славе, как матери двоих детей, "не подобает публиковать такие снимки".

И вот новое фото Слава решила посвятить именно хейтерам:

"На злобу дня! Для тех, кто еще не выговорился, прошу к столу", - подписала снимков Слава.

Очаровательная Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka)

Поклонники певица поспешили поддержать ее. Многие посоветовали не обращать внимания на завистников:

  • Слава, ты прекрасна, не держи зла на идиотов!
  • О красивых говорят плохо только те, кто понимает, что хуже их, от зависти)) Поэтому Вы красивая и не думайте про тех, кто сгорает от зависти!
  • Ну, ну! супер-красотки всезнайки - ваш выход))
  • Ваши образы всё интереснее и интереснее!
  • Всегда удивляет человеческая желчь, ну не нравится - пройди мимо, зачем изливать тонны негатива. Прочитала комменты под прошлым постом… При чем изрыгивают эту желчь люди совершенно ничего не достигшие!
  • Вчера читала отзывы... похудей... увеличь... такой бред завистников, что смеялась долго)
  • Завистливые злые языки,  не обращай внимание! Ты красотка! 
  • Бомбезная!
  • Какая же ты красивая!  
  • 100% красотка!
  • Лично для меня ваша внешность – Идеальная!

Напомним, ранее Слава из НеАнгелов взбудоражила "аппетитным" фото в бассейне. Певица позировала в стиле пинап и держала в руках фастфуд.

Отметим, что до этого Слава из НеАнгелов напугала чрезмерной худобой, опубликовав фото в красном костюме с шортами. Многие поклонники Славы отметили, что ей вновь пора набрать вес.

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