"Не держи зла на идиотов": Слава из НеАнгелов раззадорила поклонников секси-фото

Слава Каминская не дает покоя поклонникам. Солистка популярной группы НеАнгелы продолжает делиться пикантными и очень соблазнительными фото в ярком мини-платье с броским золотым узором. Однако, главная фишка платья – это конечно же вырез в зоне декольте, который демонстрирует красивую грудь певицы.

Интересно, что ранее Каминская уже публиковала парочку фото с этой фотосессии. Поклонники засыпали ее восторженными комплиментами, отметили, что у их любимицы роскошная фигура и т.д. Но конечно же, не обошлось и без хейтеров. Некоторые отметили, что фото "вульгарное", "пошло", что Славе, как матери двоих детей, "не подобает публиковать такие снимки".

И вот новое фото Слава решила посвятить именно хейтерам:

"На злобу дня! Для тех, кто еще не выговорился, прошу к столу", - подписала снимков Слава.

Очаровательная Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka)

Поклонники певица поспешили поддержать ее. Многие посоветовали не обращать внимания на завистников:

Слава, ты прекрасна, не держи зла на идиотов!

О красивых говорят плохо только те, кто понимает, что хуже их, от зависти)) Поэтому Вы красивая и не думайте про тех, кто сгорает от зависти!

Ну, ну! супер-красотки всезнайки - ваш выход))

Ваши образы всё интереснее и интереснее!

Всегда удивляет человеческая желчь, ну не нравится - пройди мимо, зачем изливать тонны негатива. Прочитала комменты под прошлым постом… При чем изрыгивают эту желчь люди совершенно ничего не достигшие!

Вчера читала отзывы... похудей... увеличь... такой бред завистников, что смеялась долго)

Завистливые злые языки, не обращай внимание! Ты красотка!

Бомбезная!

Какая же ты красивая!

100% красотка!

Лично для меня ваша внешность – Идеальная!

Напомним, ранее Слава из НеАнгелов взбудоражила "аппетитным" фото в бассейне. Певица позировала в стиле пинап и держала в руках фастфуд.

Отметим, что до этого Слава из НеАнгелов напугала чрезмерной худобой, опубликовав фото в красном костюме с шортами. Многие поклонники Славы отметили, что ей вновь пора набрать вес.