"Не держи зла на идиотов": Слава из НеАнгелов раззадорила поклонников секси-фото

Каминская обратилась к хейтерам
Слава Каминская не дает покоя поклонникам. Солистка популярной группы НеАнгелы продолжает делиться пикантными и очень соблазнительными фото в ярком мини-платье с броским золотым узором. Однако, главная фишка платья – это конечно же вырез в зоне декольте, который демонстрирует красивую грудь певицы.
Интересно, что ранее Каминская уже публиковала парочку фото с этой фотосессии. Поклонники засыпали ее восторженными комплиментами, отметили, что у их любимицы роскошная фигура и т.д. Но конечно же, не обошлось и без хейтеров. Некоторые отметили, что фото "вульгарное", "пошло", что Славе, как матери двоих детей, "не подобает публиковать такие снимки".
И вот новое фото Слава решила посвятить именно хейтерам:
"На злобу дня! Для тех, кто еще не выговорился, прошу к столу", - подписала снимков Слава.
Очаровательная Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka)
Поклонники певица поспешили поддержать ее. Многие посоветовали не обращать внимания на завистников:
Напомним, ранее Слава из НеАнгелов взбудоражила "аппетитным" фото в бассейне. Певица позировала в стиле пинап и держала в руках фастфуд.
Отметим, что до этого Слава из НеАнгелов напугала чрезмерной худобой, опубликовав фото в красном костюме с шортами. Многие поклонники Славы отметили, что ей вновь пора набрать вес.