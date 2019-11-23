Называли жирафом и шваброй: Леся Никитюк рассказала о непростых школьных годах

Леся Никитюк - одна из самых популярных телеведущих Украины и настоящая народная любимица. Поклонники обожают Леди Ле за ее искрометный юмор, простоту и конечно же яркую красоту. Так, на недавнем фото знаменитость похвасталась длинными ножками и просто-таки искупалась в комплиментах. Однако в школе Лесю частенько дразнили и обзывали из-за ее высокого роста. Об этом она рассказала в интервью "Фактам".

По словам Никитюк, она была совсем неженственной и вообще не носила юбки и платья.

"Я не была особо привлекательна в школе. До определенного возраста предпочитала кеды, штаны, кроссовки. Платья вообще не носила. Не было у меня изящной, женственной одежды. Юбку впервые надела в 25 лет. В подростковом возрасте была такой забитой! Только лет пять назад начала чувствовать себя более женственной", - призналась телезвезда.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Кроме того, в подростковом возрасте ее обзывали обидными прозвищами - однако именно это дало ей толчок развиваться и добиваться успеха в жизни.

"Где-то с седьмого по девятый класс мне было очень несладко из-за роста. Я была самой высокой девочкой в классе, даже выше мальчиков. Как только меня не называли — жираф, швабра, стручок. Я плакала, просто не могла спать по ночам. Но теперь очень благодарна своим одноклассникам, их ужасное отношение помогло мне добиться того, что имею теперь", - говорит Леся.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Шоувумен также рассказала, какие у нее были любимые предметы в школе.

"В младшей школе училась на одни пятерки. Но когда нас переводили в пятый класс, учительница поставила четверку по украинскому языку. Я долго обижалась. Было очень обидно за эту оценку, ведь я так старалась. Потом перешла в другую школу. У нас был спортивный класс, тяжелые будни. В семь утра тренировка, на 10:20 в школу, потом еще одна тренировка. Домой возвращалась часов в десять вечера и учила уроки. Моим любимым предметом была биология. А самые нелюбимые — алгебра и геометрия. Нет творчества в этих катетах и гипотенузах. Но благодаря Галине Казимировне, которая муштровала нас на уроках, у меня была пятерка по геометрии и четверка по алгебре", - вспоминает Никитюк.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, ранее Леся Никитюк честно призналась в своем пристрастии и рассказала, как "отводит душу". Леся исполнила саунтрек к новому шоу "Le Маршрутка" и поведала историю создания песни.