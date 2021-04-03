Названа заоблачная стоимость обучения сына Тины Кароль в элитной школе Британии (видео)

Украинская певица Тина Кароль, которая недавно порадовала своего 12-летнего сына Вениамина необычным подарком на день рождения, отправила ребенка учиться в Великобританию. Как выяснилось, сейчас парень обучается и проживает в Repton Preparatory School. При этом стоимость программы обучения по карману не каждому.
Об этом сообщается в программе "Викриття" на телеканале Кyiv Live.
Как сообщается, в год образование в этой школе, с проживанием и полным циклом питания для детей от 7 до 13 лет стоит около 1 миллиона гривен. Однако Вениамин по решению его мамы, пользуется не всеми преимуществами учебного учреждения. Занимаясь в школе, сын артистки живет в украинской семье.
Согласно источнику, в Великобритании Вениамин отлично выучил родной язык. Он также поет народные песни и посещает клуб, в котором танцует украинский гопак с саблей.
"Как признается Кароль, именно в Великобритании ее сын познал украинскую культуру больше, чем в Киеве. Парень также ходит там в церковь, где изучает каноны и помогает во время священнослужения", – говорится в сюжете.
Тина Кароль рассказала о жизни своего сына в Великобритании
До этого роскошный особняк Тины Кароль под Киевом показали на видео.
Ранее сообщалось, что недавно знакомая Кароль рассказала, какая она соседка - хореограф Яна Заец, которая снимала вместе со звездой квартиру, также поделилась неожиданными воспоминаниями о певице.