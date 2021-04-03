Названа заоблачная стоимость обучения сына Тины Кароль в элитной школе Британии (видео)

Как сообщается, в год образование в этой школе, с проживанием и полным циклом питания для детей от 7 до 13 лет стоит около 1 миллиона гривен. Однако Вениамин по решению его мамы, пользуется не всеми преимуществами учебного учреждения. Занимаясь в школе, сын артистки живет в украинской семье.

Согласно источнику, в Великобритании Вениамин отлично выучил родной язык. Он также поет народные песни и посещает клуб, в котором танцует украинский гопак с саблей.

"Как признается Кароль, именно в Великобритании ее сын познал украинскую культуру больше, чем в Киеве. Парень также ходит там в церковь, где изучает каноны и помогает во время священнослужения", – говорится в сюжете.

Тина Кароль рассказала о жизни своего сына в Великобритании