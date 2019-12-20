"Назвали стервой!" Ефросинина жестко высказалась о своих коллегах

Маша Ефросинина (Фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Звезда перечислила правила, которые применяет к своей команде

Популярная украинская телеведущая и одна из самых стильных женщин страны Маша Ефросинина внезапно разозлилась на своих коллег.

На свою страничку в Instagram она опубликовала пост, в котором заявила, что сотрудники назвали ее очень требовательной, имея ввиду "стервой".

"Сегодня мне сказали, что у меня "слава" очень жесткого в работе человека! Всем, считающим меня идеальной, заявляю - в переводе на житейский язык, это означает "стервой". Ярлык этот, в наше время и в нашем обществе, крепят к тебе ровно с того момента, как ты начинаешь себя уважать!" - заявила Ефросинина и сопроводила пост своими фото в строгом светлом костюме.

Маша Ефросинина (Фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Также она перечислила правила, которые применяет к своей команде:

— Я прихожу вовремя, и не терплю опозданий! Не цените мое время, значит, не будете ценить и общее дело. ⠀

— Я не переношу безграмотность. Если человек не впитал образовательные азы, не на что будет нанизывать большие формы. ⠀

— Я не приму работу "на от**бись" — это неуважение к делу, и ко всем, кто работает самоотверженно в команде. ⠀

— Я не понимаю, когда невыполнение установленных договоренностей объясняется: "Ну, вы ж поймите, мы еще не совсем в этом разбираемся, ну, напортачили. Та, блин, ну войдите в положение, мы не рассчитали"... Зачем тогда брались?

— Я не понимаю желание работать мало, и желание много за это получать! ⠀

И ещё, во мне не переваривается несправедливость! Ну, не вырабатывается у меня фермент для ее переработки.

Маша Ефросинина (Фото: instagram.com/mashaefrosinina)

После перечисленных правил, 40-летняя знаменитость резюмировала:

"Поэтому да, я делаю замечания, указываю на ошибки, и требую всецелую отдачу от тех, с кем работаю на результат! Потому что я ровно столько всю жизнь требую от себя! Под запретом в моем личном поведенческом перечне: унижения, оскорбления, интриги, подсиживания, истерики и дикий ор — это не конструктивно. И, в конце концов, все лучше стерва, чем сука".

Напомним, ранее Ефросинина удивила необычным луком.