Найди пять отличий: Ким Кардашьян с сестрами показали одинаковые соблазнительные образы

Ким Кардашьян вместе со своими сестрами – Кортни и Хлое – недавно представили совместный проект. Они разработали 3 аромата для бренда старшей сестры, KKW Fragrance. Парфюмы носят разный характер, так как созданы в зависимости от личных предпочтений каждой девушки, отражая ее личность. К примеру, Ким создала цветочный аромат со свежими нотками. Кортни постаралась сделать сексуальную классику, в ее аромате соединились золотые ягоды, жасмин и ваниль. А Хлое решила сыграть на игривой женственности, использовав ноты сладких цветов и мускуса.

Кортни, Хлое и Ким (фото: instagram.com/kimkardashian)

Несмотря на разный характер новинок, в рекламной кампании сестры примерили одинаковые наряды. В первой съемке они примерили облегающие комбинезоны кремового оттенка с длинными рукавами. Дополнили образы пышные укладки и яркий макияж. А в новой фотосессии девушки выбрали нечто более роскошное. Духи носят название KKW Diamonds, так что стилисты подобрали им наряды с упором на шик и блеск.

Белый топ-корсет, оголяющий плечи и грудь, классические брюки, подчеркивающие изгибы тела, но при этом не открывающие слишком много, россыпи драгоценных камней в изысканных колье, браслетах и серьгах… Каждая сестра примерила на себя такой образ. Волосы девушкам стилисты собрали в высокие хвосты, чтобы подчеркнуть всю роскошь украшений, а макияж выполнили вечерний, с густо подведенными глазами и накладными ресницами. В своем микроблоге Ким объявила, что новинки уже можно найти на сайте.

Девушкам подобрали одинаковые образы (фото: instagram.com/khloekardashian)

Остальные участницы проекта также поспешили рассказать свои впечатления. Кортни написала развернутый пост в своей манере: "Ослепительный необычайно желтый свет излучает пленительную интенсивность, которая сверкает так, как может алмаз. Как отражение солнечного света, аромат раскрывается сиянием ягод золотой смородины. Словно освещенный внутренним пламенем, в сердце аромат сияет редкой и яркой красотой желтого цветочного букета, состоящего из жасмина, ириса и магнолии. Длительные базовые ноты добавляют завораживающее чувство чувственности с бобами тонка, взбитой ванилью и великолепным соблазнением пачули".

Кортни в рекламной кампании (instagram.com/kourtneykardash)

"Это сестринская коллаборация! Наша коллекция бриллиантов @kkwfragrance наконец-то здесь! 3 красивых аромата, которые прекрасно отражают нашу личность. Я не могу дождаться, когда вы почувствуете это... Я искренне влюблена в каждый из них!".