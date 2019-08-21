Найди Дантеса: Надя Дорофеева позабавила "сонным" фото из отпуска

Участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева, которая недавно порадовала поклонников редким кадром с коллегой по музколлективу Позитивом, на этот раз поделилась оригинальным снимком с любимым супругом. На своей странице в Instagram артистка опубликовала забавное "сонное" фото из отпуска.

На снимке запечатлена растрепанная и действительно слегка заспанная Надя без капли макияжа на лице. Если присмотреться, на заднем плане за ней можно разглядеть часть лица, волосы и руку Владимира Дантеса. Судя по всему, кадр был сделан на яхте, на которой пара с друзьями провели отпуск, плавая вдоль итальянского побережья.

Однако сейчас певица уже вернулась к работе и посетовала, что у нее такое ощущение, будто отдых был очень давно.

"Найди @vladimirdantes ))) И вот вам сонная фотка из отпуска ) Кажется это было так давно", - прокомментировала Дорофеева.

Фото: Надя Дорофеева и Владимир Дантес (instagram.com/nadyadorofeeva)

Подписчики Надежды восхищаются ее естественной красотой и просят выкладывать побольше фото с любимым мужем, ведь они так мило смотрятся вместе.

Хоть ты и сонная, но всё равно, такая красивая!! Как так?!

Почаще бы фотки с Вовой

Давайте ещё один отпуск для нас, и каждый день фотошки с Вовой

Где бы Володя не спрятался, шевелюру всё равно видно...

И все равно Милашка)()

Без макияжа ты словно богиня

Прекрасна

Здорово самые красивые

Красавица и без мейкапа

Самая красивая, не могуууу

Нашёл Володю за тобой

Самая красивая, даже когда сонная

Скриншот комментариев (instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, до этого Надя Дорофеева покорила сеть фото с экс-женой и детьми Потапа. Группа Время и Стекло выступала в Турции, куда также приехала близкая подруга Дорофеевой - Ирина Горовая с детьми.

К слову, муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес сделал неожиданное признание в любви мужчине, чем не на шутку взбудоражил фанатов.