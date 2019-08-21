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Найди Дантеса: Надя Дорофеева позабавила "сонным" фото из отпуска

Lite » Новости шоу-бизнеса 21.08.2019 - 14:32
Найди Дантеса: Надя Дорофеева позабавила "сонным" фото из отпуска
Фото: Надя Дорофеева и Владимир Дантес (instagram.com/nadyadorofeeva)

Артистка очаровала фанов своей естественной красотой

Участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева, которая недавно порадовала поклонников редким кадром с коллегой по музколлективу Позитивом, на этот раз поделилась оригинальным снимком с любимым супругом. На своей странице в Instagram артистка опубликовала забавное "сонное" фото из отпуска.

На снимке запечатлена растрепанная и действительно слегка заспанная Надя без капли макияжа на лице. Если присмотреться, на заднем плане за ней можно разглядеть часть лица, волосы и руку Владимира Дантеса. Судя по всему, кадр был сделан на яхте, на которой пара с друзьями провели отпуск, плавая вдоль итальянского побережья.

Однако сейчас певица уже вернулась к работе и посетовала, что у нее такое ощущение, будто отдых был очень давно.

"Найди @vladimirdantes ))) И вот вам сонная фотка из отпуска ) Кажется это было так давно", - прокомментировала Дорофеева.

Найди Дантеса: Надя Дорофеева позабавила &quot;сонным&quot; фото из отпуска

Фото: Надя Дорофеева и Владимир Дантес (instagram.com/nadyadorofeeva)

Подписчики Надежды восхищаются ее естественной красотой и просят выкладывать побольше фото с любимым мужем, ведь они так мило смотрятся вместе.

  • Хоть ты и сонная, но всё равно, такая красивая!! Как так?!
  • Почаще бы фотки с Вовой
  • Давайте ещё один отпуск для нас, и каждый день фотошки с Вовой
  • Где бы Володя не спрятался, шевелюру всё равно видно...
  • И все равно Милашка)()
  • Без макияжа ты словно богиня
  • Прекрасна
  • Здорово самые красивые
  • Красавица и без мейкапа
  • Самая красивая, не могуууу
  • Нашёл Володю за тобой
  • Самая красивая, даже когда сонная

Найди Дантеса: Надя Дорофеева позабавила &quot;сонным&quot; фото из отпуска

Скриншот комментариев (instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, до этого Надя Дорофеева покорила сеть фото с экс-женой и детьми Потапа. Группа Время и Стекло выступала в Турции, куда также приехала близкая подруга Дорофеевой - Ирина Горовая с детьми.

К слову, муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес сделал неожиданное признание в любви мужчине, чем не на шутку взбудоражил фанатов.

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