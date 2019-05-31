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"Навязывание правил - не для меня": Джамала рассказала о воспитании сына

Lite » Новости шоу-бизнеса 31.05.2019 - 14:57
"Навязывание правил - не для меня": Джамала рассказала о воспитании сына
Фото: Джамала с сыном (instagram.com/jamalajaaa)

Певица порассуждала о том, какой должна быть любовь к детям

Джамала - успешная певица и судья проекта "Голос. Діти", а кроме того счастливая жена и мать маленького сына. В последнее время артистка стала нередко показывать в сети Эмира-Рахмана, которому в марте исполнился один год. Малыш даже побывал с мамой на съемках вокального шоу, где посидел в кресле звездного тренера и познакомился с коллегами Джамалы по судейству. На своей странице в Instagram артистка поделилась нежным фото с малышом. Мальчик сидит у нее на руках, а она трогательно его целует.

В подписи к публикации Джамала рассказала, что для нее любовь к ребенку и  о том, как воспитывает своего маленького непоседу.

"Що для мене любов до дитини? Я люблю свого сина, але я хочу щоб він був просто щасливою дитиною. Мені здається, що любов виявляється у душевному теплі, прийнятті, трепетності. В цих почуттях більше любові ніж у одяганні виключно натуральний одяг, використання тільки природних олій... Часто можна чути осуд “ви помазали дитину якимось не тим кремом”, “ви дали дитині ковбаску, а треба їсти брокколі”. Суворе дотримання і нав’язування якихось правил зовсім не для мене… Ніжність - ось, що я відчуваю", - откровенно поделилась певица.

&quot;Навязывание правил - не для меня&quot;: Джамала рассказала о воспитании сына

Фото: Джамала с сыном (instagram.com/jamalajaaa)

Подписчики исполнительницы заявили, что она прекрасная мама, и оставили много умиленных отзывов.

  • "Який вже дорослий.. красень"
  • "Я так рада, что вы мама. по вам очень видно как вы любите Эмир Рахмана, желаю вам и вашей семье крепкого здоровья и всего хорошего"
  • "Підтримую в кожному слові"
  • "Прекрасно сказано"
  • "Боже мой, нежность и тепло веет от вас. Эмир так быстро растёт, даже не замечаешь"
  • "Така тепла фотографія"
  • "Ніжність і неосяжну любов"
  • "Уверена, ваш сын вырастет прекрасным человеком и надежным мужчиной! Ведь растет он в такой замечательной атмосфере"
  • "Всеохоплююча любов - ось, що я бачу на цьому фото!"
  • "Сыночек так похож на вас, здоровья вам"
  • "Какие же вы безумно миленькие, чудесные, изумительные и очаровательные мамочка и ее маленький сыночек"
  • "Без умиления невозможно смотреть на фотографии, где вы с сыночком. он будет человеком с большой душой, я уверена"
  • "Милый ребёнок!"
  • "О! Саме прийняття виявляє безумовну любов! влучно"

Напомним, Джамала вдохновила суперярким образом в стиле тай-дай.

А до этого певица впервые выступила в Ливане с сольным концертом! Здесь Джамала удивила неожиданной импровизацией с уличным музыкантом. В сети опубликовали видео. 

Кстати, Джамала презентовала клип на песню Solo, появившись в видео в воздушном "зефирном" платье.

Мама дома: Осадчая без макияжа растрогала сеть фото с сыночком Какой взрослый! Счастливая Джамала умилила фотосетом с сыночком
Новости Украины певецДжамаласын
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