"Навязывание правил - не для меня": Джамала рассказала о воспитании сына

Фото: Джамала с сыном (instagram.com/jamalajaaa)

Певица порассуждала о том, какой должна быть любовь к детям

Джамала - успешная певица и судья проекта "Голос. Діти", а кроме того счастливая жена и мать маленького сына. В последнее время артистка стала нередко показывать в сети Эмира-Рахмана, которому в марте исполнился один год. Малыш даже побывал с мамой на съемках вокального шоу, где посидел в кресле звездного тренера и познакомился с коллегами Джамалы по судейству. На своей странице в Instagram артистка поделилась нежным фото с малышом. Мальчик сидит у нее на руках, а она трогательно его целует.

В подписи к публикации Джамала рассказала, что для нее любовь к ребенку и о том, как воспитывает своего маленького непоседу.

"Що для мене любов до дитини? Я люблю свого сина, але я хочу щоб він був просто щасливою дитиною. Мені здається, що любов виявляється у душевному теплі, прийнятті, трепетності. В цих почуттях більше любові ніж у одяганні виключно натуральний одяг, використання тільки природних олій... Часто можна чути осуд “ви помазали дитину якимось не тим кремом”, “ви дали дитині ковбаску, а треба їсти брокколі”. Суворе дотримання і нав’язування якихось правил зовсім не для мене… Ніжність - ось, що я відчуваю", - откровенно поделилась певица.

Фото: Джамала с сыном (instagram.com/jamalajaaa)

Подписчики исполнительницы заявили, что она прекрасная мама, и оставили много умиленных отзывов.

"Який вже дорослий.. красень"

"Я так рада, что вы мама. по вам очень видно как вы любите Эмир Рахмана, желаю вам и вашей семье крепкого здоровья и всего хорошего"

"Підтримую в кожному слові"

"Прекрасно сказано"

"Боже мой, нежность и тепло веет от вас. Эмир так быстро растёт, даже не замечаешь"

"Така тепла фотографія"

"Ніжність і неосяжну любов"

"Уверена, ваш сын вырастет прекрасным человеком и надежным мужчиной! Ведь растет он в такой замечательной атмосфере"

"Всеохоплююча любов - ось, що я бачу на цьому фото!"

"Сыночек так похож на вас, здоровья вам"

"Какие же вы безумно миленькие, чудесные, изумительные и очаровательные мамочка и ее маленький сыночек"

"Без умиления невозможно смотреть на фотографии, где вы с сыночком. он будет человеком с большой душой, я уверена"

"Милый ребёнок!"

"О! Саме прийняття виявляє безумовну любов! влучно"

Напомним, Джамала вдохновила суперярким образом в стиле тай-дай.

А до этого певица впервые выступила в Ливане с сольным концертом! Здесь Джамала удивила неожиданной импровизацией с уличным музыкантом. В сети опубликовали видео.

Кстати, Джамала презентовала клип на песню Solo, появившись в видео в воздушном "зефирном" платье.