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"Научился держать ложку": Тодоренко похвасталась достижениями сына и памятным подарком

Lite » Новости шоу-бизнеса 29.10.2019 - 16:39
"Научился держать ложку": Тодоренко похвасталась достижениями сына и памятным подарком
Фото: Регина Тодоренко с сыном (instagram.com/reginatodorenko)

Ведуща получила массу комплиментов от поклонников

Регина Тодоренко наслаждается своим материнство и старается дать сыночку Михаилу только лучшее. Ведущая призналась, что с появлением малыша ее жизнь и принципы кардинально поменялись. Теперь в приоритете его интересы и забота о мальчике, звезда больше не идет на риск так бесстрашно, как раньше и работает не ради своего удовольствия, а на благо малыша. Регина решила также поделиться первыми достижениями Майкла (так мальчика зовут в семье).

Оказывается, сынок звезды научился держать ложку, а также уже рисует, правд, еще смешно и совсем неуверенно. Зато Регина похвасталась памятным подарком от поклонницы – картиной с лошадью. Кстати, ведущая родилась в год Лошадки, поэтому рисунок оказался символичным.

"Мой сын еще рисует очень смешно и его художественным шедеврам еще далеко до мировых полотен, пока он только научился держать ложку в руках. Поэтому картину, которую вы видите на фото, создала чья-то очень талантливая дочь, которая и подарила мне его. Вот так я выгляжу в глазах этой девочки – рабочая красивая лошадь!" - пошутила звезда.

&quot;Научился держать ложку&quot;: Тодоренко похвасталась достижениями сына и памятным подарком

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Поклонники обратили внимание не только на детский шедевр, но и на улыбчивую Регину. Ведущая позировала в джинсах и полупрозрачной блузе молочного цвета с прической "мальвиной", которая, к слову, возвращается в моду.

  • Ви така гарна, як лялечка. А без мейкапу, як школярка
  • Красивая лошадка. Талантливая девочка
  • Регина, какой красивый цвет волос у тебя
  • А Вы действительно очень красивая!
  • Ты такая классная, ты просто супер!
  • Яка ви гарна
  • Рисунок классный
  • Ты очень красивая

Скриншот комментариев

Ранее Влад Топалов показал трогательное видео с сыном, которое вызвало споры среди поклонников.

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