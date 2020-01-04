Наталья Могилевская в роскошном платье похвасталась стройными ножками

Наталья Могилевская находится в отличной форме и с удовольствием демонстрирует подтянутую фигуру в соблазнительных и эффектных нарядах. Так, недавно певица взбудоражила сеть снимком в прозрачной юбке, а заодно раскрыла секрет гармоничных отношений с мужчинами. В первые дни января артистка решила поинтересоваться у своих поклонников, как прошла встреча Нового года 2020.

На опубликованном в Instagram звезды фото Наталья запечатлена в роскошном платье с цветочным принтом и пикантным разрезом на бедре. Знаменитость сидит на подлокотнике дивана с бокалом шампанского в руке. Она эффектно закинула ногу на ногу, восхищая их длиной и стройностью. Эффектный лук завершают босоножки на шпильке и нежный макияж на лице артистки.

"Друзья, как проходят ваши праздники? Рассказывайте, кто как отметил :))" - прокомментировала кадр Могилевская.

Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Восхищенные подписчики осыпали Наталью лавиной комлпиментов в комментариях.

Леди

Счастливая!!!!

Ах ах ах, эти ножки

Шикарное платье и девчуля)) також))

Платье крутое

Красотка Обожаю

Единственная, кто еще не сошла с ума и похожа все еще сама на себя

Вау какая богиня люблю. самые лучшие песни только у тебя

Сногсшибательная!

Образ- бомба !

Женщина огонь

Отлично выглядите!)

Наталья,Вы прелестны!))

Скриншот комментариев (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Напомним, Наталью Могилевскую застали в объятиях женатого известного певца.