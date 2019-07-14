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Наталья Могилевская в купальнике показала, как наслаждается жизнью


Певица рассказала, какая обстановка помогает ей полностью расслабиться

Наталья Могилевская, которая в 2017 году заметно похудела и смогла добиться заветной цели - победить в шоу Танцы со звездами, с тех пор успешно держит себя в форме. Певица занимается спортом и любимыми танцами, а также старается правильно питаться. В последнее время артистка с гордостью демонстрировала свою подтянутую фигуру на эффектных снимках в стильных образах и даже в купальнике. 

На своей странице в Instagram она опубликовала расслабленное фото, на котором запечатлена лежащей на стоящем на лужайке шезлонге в цельном черном купальнике.

Наталья запрокинула голову, подставив лицо солнцу, и довольно закрыла глаза, всем своим видом изображая релакс и умиротворение.

Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

В подписи к кадру она рассказала, как нужно получать удовольствие от жизни.

"Истинное счастье - научиться наслаждаться жизнью! Вдыхать грудью все, что дарит нам природа и получать удовольствие от общения с ней. Только наедине с собой можно полностью погрузиться в атмосферу спокойствия и умиротворения! А вы любите находится наедине с собой?" - написала Могилевская.

Фолловеры согласились с исполнительницей и поспешили оставить свои отзывы.

  • Это обязательная программа каждого дня, хоть немножечко
  • Красиво написано! Аналогично так же 
  • Обожаю. Я даже могу сказать...мне это не охбходимо. Люблю себя 
  • Очень люблю!
  • С каждым годом люблю все больше быть наедине с собой, а возможностей все меньше 
  • Да, это очень разгружает мозг и расширяет сознание! Но найти такую возможность получается редко
  • Ооооо... еще одна бомбическая фотка. Будем сПАМИТЬ ПАМять 
  • Очень!) Но дозировано
  • Какая красотка
  • Вы прекрасна! 
 

Скриншот комментариев (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Напомним, Наталья Могилевская призналась, что решила заняться балетом, и показала фото с занятия.

Ранее Наталья Могилевская очаровала сеть чувственными фото с мужчиной. Она оставила теплые слова и нежные признания для близкого человека.

Кроме того, Наталья Могилевская заинтриговала фото в объятиях известного оперного певца, с которым еще недавно работала совместно.

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