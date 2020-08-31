Наталья Могилевская в "хищном" наряде сверкнула стройными ножками на Танцах со звездами

В воскресенье, 30 августа состоялся первый прямой эфир нового сезона популярного шоу Танцы со звездами. Ведущей звездного балкона в день премьеры стала певица Наталья Могилевская, которая восхитила стильным образом и стройной фигурой.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала фото из студии, на котором можно рассмотреть ее яркий "хищный" лук в деталях. Для эфира Наталья выбрала платье ассиметричного кроя с леопардовым принтом и черными вставками, которое дополнила босоножками на шпильке. Отметим, что анималистический принт является одним из главных трендов этого сезона.

Наряд эффектно оголяет одну ногу звезды и подчеркивает ее подтянутую фигуру. Могилевская добавила к образу массивные украшения на шею и сделала эффектный макияж с ацентом на глаза.

Наталья Могилевская блистала на Танцах со звездами 2020 в платье с анималистическим принтом (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Сегодня я соведущая с Юрой Горбуновым и Тиной Кароль в долгожданном первом эфире шоу @tanci1plus1 и буду поддерживать всех участников на балконе! Если у вас есть какие-то вопросы которые вы хотите задать нашим героям или пожелания, пишите в комментариях - я обязательно передам", - подписала фото певица.

Фолловеры засыпали исполнительницу комплиментами и оставили много вопросов для звездных участников проекта.

Шикарная

Наташа, как всегда очень красивая

Платье просто божественное!!!!

Ви просто неперевершена

Богиня

НАТАЛКА ти чарівна,успіху тобі!!!

Огого шик

Красотка

Ого. Огонь. Ваши луки в последнее время просто искусство. Так держать

Какое у Вас шикарное платье

Наталья, вы супер！Как певица и как Человечек и вообще! Обожаю！Надо было участвовать опять и забрать опять 1-е место！

Наряд бесподобный

Скриншот комментариев

Ранее мы писали, как прошел первый прямой эфир нового сезона шоу Танцы со звездами 2020.

К слову, беременная Илона Гвоздева рассказала, кому посвятит свой первый танец сезона.