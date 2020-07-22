Настя Каменских разоткровенничалась об изменах, интиме в общественном месте и пластике

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Певица честно ответила на провокационные вопросы

Настя Каменских весьма искренна и откровенна со своими поклонниками и много рассказывает о своей повседневной и семейной жизни в сети. В интервью певица тоже иногда раскрывается - так, на днях она ответила на серию порой весьма провокационных вопросов от украинского блогера и звездного визажиста Олега Машуковского. Звезда рассказала, прибегала ли она к пластике или уколам красоты, занималась ли сексом в общественном месте и других интересных вещах.

Интервью было построено в стиле блиц вопросов и ответов. Первым делом Машуковский поинтересовался у Насти о личном и затронул интимные темы, однако артистку не так-то легко смутить.

Занималась любовью в общественном месте?

Конечно, — утвердительно отвечает Каменских.

Танцевала для парня стриптиз?

Конечно!

Тебе изменяли мужчины?

Мужчины нет, а парень когда-то в лагере — да. Было грустно, но после этого никто мне уже не изменил.

Пользовалась сайтами знакомств?

Никогда! Хотя есть истории знакомых, которые прямо поженились.

Удаляла переписку?

Нет, разве что посты с ошибками.

Далее блогер поинтересовался, делала ли когда-нибудь Настя омолаживающие уколы.

“Никогда и не хочу”, — качает головой Каменских.

Настя Каменских не прибегает к уколам красоты (фото: instagram.com/kamenskux)

Также певица никогда не хотела увеличить себе грудь: “Куда же ее увеличивать?” — смеется Настя.

При этом певица призналась, что болела звездной болезнью.

“Я пыталась каждую секунду себя анализировать, что человек ощущает. Я осознанно болела. Понимая, что могу ногой открыть любую дверь. Но я поставила перед собой высокую планку и цели”, — признается NK.

Рвалось ли платье на сцене?

100%, еще один раз и каблук отвалился. А вообще зипер все время рвется.

Выходила на сцену под градусом?

Конечно. Но больше я такого не делаю, потому что не могу, мне надо контролировать ситуацию. Это было еще когда я в дуэте была, мы были молодые и дурные.

Настя Каменских наслаждается семейным счастьем с Потапом (фото: instagram.com/kamenskux)

Копировала ли поведение артистки или артиста?

Да, когда я была маленькая, копировала Бритни Спирс, Бейонсе.

Также в интервью Настя похвасталась еще одним своим талантом — пародии. Как выяснилось, Каменских может эффектно пародировать стиль исполнения Бритни Спирс, Шер и Шакиры.

Напомним, что ранее босоногая Каменских в коротком платье восхитила натуральной красотой во время отдыха на природе.