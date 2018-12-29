Настя Каменских призналась кто создает ей образы

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Каменских хорошо разбирается в модных тенденциях, поэтому ее наряды всегда впечатляют зрителей

Известная украинская певица Настя Каменских, которая представила Украину на красной дорожке Латиноамериканской музыкальной премии "Грэмми", в интервью LITE рассказала о том, кто же придумывает огромное количество невероятных образов и костюмов для съемок, и есть ли у украинской звезды персональный стилист.

Фото: В образе египетской богини (instagram.com/kamenskux)

"Я всегда участвую в разработке нарядов для моих выходов в свет. Никогда не надену то, что мне чуждо по стилю или образу, даже если это супер трендово", - призналась в интервью певица.

В последнее время для различных шоу, в которых Настя заседает в жюри, клипов и фотосъемок, ей приходиться кардинально менять образы. Создается впечатление, что фантазия у команды Каменских безгранична.

Фото: Настя Каменских всегда на волне трендов (instagram.com/kamenskux)

"Все всегда начинается с моей идеи и собственных ощущений в тот или иной период моей жизни. Дальше в работу подключаются моя стилист Ира Лан и просто невероятно талантливая швея-конструктор Таня Ларина. Она же, к слову, помогает нам и с конструированием моделей для Nksport", - подтвердила, что самостоятельно принимает участие в создании образов и костюмов Настя.

Фото: Настя Каменских практикует невероятные трансформации имиджа (instagram.com/kamenskux)

Впрочем не только идею может предложить талантливая исполнительница, она утверждает, что сама рисует эскизы к некоторым нарядам.

"Первые модели для моего бренда NKsport, я делала исключительно самостоятельно, потому что хотела передать всем нашим покупательницам мои ощущения, мою мотивацию, мое вдохновение идти к мечте и покорять вершины!", - добавила Каменских.

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