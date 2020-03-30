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Настя Каменских позабавила музыкальным "карантинным" скетчем в домашней обстановке (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 30.03.2020 - 10:10
Настя Каменских позабавила музыкальным "карантинным" скетчем в домашней обстановке (видео)
Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя даже во время карантина готовит музыкальные сюрпризы

Настя Каменских активно поддерживает и мотивирует своих подписчиков и всех, кто придерживается домашнего режима в условиях карантина. Певица уже провела атмосферный музыкальный вечер «NKкарантинник», показала на своем примере как можно проводить день на карантине в новом выпуске NKblog и регулярно проводит на своей странице в Instagram в прямом эфире спортивные тренировки для своих подписчиков. На этот раз артистка на 5 языках обратилась к своим поклонникам в креативном музыкальном скетчем о карантине.

«Друзья, я понимаю, что все труднее придерживаться домашнего режима, однако сейчас это крайне необходимо. Важно беречь себя и своих родных и, конечно, держать позитивную волну», - прокомментировала Настя Каменских.

Музыкальный скетч NK записала на 5 языках: украинском, русском, английском, испанском и турецком, который появился не просто так. Трек «Elefante», который после релиза покорил радиоволны в США, Канаде и Мексике, уже длительное время занимает первые места главных музыкальных чартов Турции.

Напомним, что спортивные тренировки вместе с NK на время карантина регулярно проходят в соцсети Instagram в прямом эфире, приобщиться к занятию может каждый желающий.

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