Настя Каменских в полупрозрачном наряде произвела фурор в финале шоу Х-фактор

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Аристка в очередной раз поразила эпатажным образом

Настя Каменских та еще любительница подразнить и эпатировать публику - певица нередко выбирает откровенные наряды для выхода в свет, а также публикует в сети ну очень жаркие снимки. К примеру, недавно артистка решила напомнить фанатам о своем отдыхе с любимым мужем Потапом в Мексике и выложила полностью "голое" фото, на котором продемонстрировала свои аппетитные формы во всей красе. Для эфиров шоу Х-фактор звезда также выбирает эффектные и откровенные наряды.

В субботу, 21 декабря состоялся финал 10 сезона проекта, в котором Настя произвела фурор своим пикантным луком. Певица блистала в прямом смысле этого слова в кружевном полупрозрачном комбинезоне, украшенном блестящими камнями, под которым можно разглядеть черное боди. Игривым фото артистка поделилась на своей странице в Instagram.

Впечатляющий образ она дополнила накидкой со шлейфом, а волосы собрала в высокий хвост. На снимке Каменских чувственно подняла руки вверх и игриво высунула язык.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

В подписи к публикации артистка анонсировала финальный выпуск 10-го сезона Х-Фактор и подчеркнула, что ее любимым участником является Антон Велбой, который исполнит авторскую песню в прямом эфире.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Поклонники пришли в восторг от пикантного наряда Насти и засыпали ее комплиментами. Не удержался и супруг певицы Потап, который оставил ей сердечки в комментариях.

Какая красивая

Ну огонь, а не женщина

Ммммм яка куколка!

Мені подобається ваш еротично спортивний образ,виглядаєте гарно,та модно,вам личить.

Настя ти дуже крута а Вельбоєва пісня взагалі супер

ну просто нереальная

Шикарний образ, краса надзвичайна... а от Полякова поглядає заздрісно

Настя ты супер Ты секси,ты просто прелесть.

Какая красотка Настя. Прям огонь

Насть ты красавица

Какая красота, страсть и женственность, лучшая

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Напомним, Настя Каменских показала, как сделать накачанные ягодицы без целлюлита.