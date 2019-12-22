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Настя Каменских в полупрозрачном наряде произвела фурор в финале шоу Х-фактор

Lite » Новости шоу-бизнеса 22.12.2019 - 10:57
Настя Каменских в полупрозрачном наряде произвела фурор в финале шоу Х-фактор
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Аристка в очередной раз поразила эпатажным образом

Настя Каменских та еще любительница подразнить и эпатировать публику - певица нередко выбирает откровенные наряды для выхода в свет, а также публикует в сети ну очень жаркие снимки. К примеру, недавно артистка решила напомнить фанатам о своем отдыхе с любимым мужем Потапом в Мексике и выложила полностью "голое" фото, на котором продемонстрировала свои аппетитные формы во всей красе. Для эфиров шоу Х-фактор звезда также выбирает эффектные и откровенные наряды.

В субботу, 21 декабря состоялся финал 10 сезона проекта, в котором Настя произвела фурор своим пикантным луком. Певица блистала в прямом смысле этого слова в кружевном полупрозрачном комбинезоне, украшенном блестящими камнями, под которым можно разглядеть черное боди. Игривым фото артистка поделилась на своей странице в Instagram.

Впечатляющий образ она дополнила накидкой со шлейфом, а волосы собрала в высокий хвост. На снимке Каменских чувственно подняла руки вверх и игриво высунула язык.

Настя Каменских в полупрозрачном наряде произвела фурор в финале шоу Х-фактор

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

В подписи к публикации артистка анонсировала финальный выпуск 10-го сезона Х-Фактор и подчеркнула, что ее любимым участником является Антон Велбой, который исполнит авторскую песню в прямом эфире.

Настя Каменских в полупрозрачном наряде произвела фурор в финале шоу Х-факторНастя Каменских в полупрозрачном наряде произвела фурор в финале шоу Х-фактор

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Поклонники пришли в восторг от пикантного наряда Насти и засыпали ее комплиментами. Не удержался и супруг певицы Потап, который оставил ей сердечки в комментариях.

  • Какая красивая
  • Ну огонь, а не женщина
  • Ммммм яка куколка!
  • Мені подобається ваш еротично спортивний образ,виглядаєте гарно,та модно,вам личить.
  • Настя ти дуже крута а Вельбоєва пісня взагалі супер
  • ну просто нереальная
  • Шикарний образ, краса надзвичайна... а от Полякова поглядає заздрісно
  • Настя ты супер Ты секси,ты просто прелесть.
  • Какая красотка Настя. Прям огонь
  • Насть ты красавица
  • Какая красота, страсть и женственность, лучшая

Настя Каменских в полупрозрачном наряде произвела фурор в финале шоу Х-фактор

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Напомним, Настя Каменских показала, как сделать накачанные ягодицы без целлюлита.

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