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Настя Каменских в белье засветила соблазнительный загар и плоский животик

Lite » Новости шоу-бизнеса 04.02.2020 - 12:14
Настя Каменских в белье засветила соблазнительный загар и плоский животик
Настя Каменских (Фото: instagram.com/kamenskux)

Певица показаласвои переодевания на камеру

Настя Каменских давно вернулась из Мексики и уже приступила к работе – записи новых выпусков шоу Голос страны 2020. Теперь вместо луков в купальниках и легких нарядах она демонстрирует повседневные образы в уютной и теплой верхней одежде, а также без нее. Так, на новом видео артистка успела засчитанные секунды "собраться" и показала, какие атуфиты предпочитает для повседневной жизни.

Звезда предстала перед поклонниками в черном белье, а затем уже позировала в спортивных штанах, свитшоте с крупным принтом в виде сочных и ярких губ. На верх она набросила кашемировое пальто нежного персикового оттенка и надела белую шапку. Настя предпочла легкий макияж с акцентом на глаза.

Поклонникам понравились перевоплощения звезды на камеру. Они поделились своим мнением в комментариях под видео.

Настя Каменских взбудоражила сеть зажигательным танцем

  • Самая лучшая
  • Супер -супер
  • Очень красивая!
  • Ой, хороша (впрочем, как и всегда)!
  • Как похудела!
  • Круто
  • Как всегда, красотка
  • Крутышка
  • Как всегда, стильная

Скриншот комментариев

Позже Настя поделилась счастливым утренним снимком, на котором демонстрирует широкую белозубую улыбку. "Начинай утро с улыбки - и твой день станет невероятно счастливым!" - замотивировала поклонников на хорошее настроение она.

Настя Каменских в белье засветила соблазнительный загар и плоский животик

Настя Каменских (Фото: instagram.com/kamenskux)

Стоит отметить, что пока Настя в Киеве, ее муж Потап отправился в ОАЭ. Рэпер делится фото и видео и успел передать поклонникам привет из Абу-Даби и Дубае. Настя не пропускает публикаций любимого мужа и одаривает его смайлами-сердечками.

Ранее Настя Каменских показала на камеру свои бьюти-секреты по созданию эффектного макияжа.

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Новости Украины Настя Каменских
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