Наступает на пятки: Джамала умилила вокальным талантом двухлетнего сына Эмира (видео)

Джамала с сыном и мужем (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Певица старается работать в домашних условиях

Беременная Джамала находится на домашней изоляции. При этом даже в такой ситуации исполнительница старается находить позитив. Буквально каждый день она выкладывает фото в ярких и стильных образах. Также исполнительница перебирает свой гардероб и продает знаковые вещи. На вырученные средства исполнительница решила покупать украинским медикам защитные костюме. Также певица записывает каверы на известные песни и выходит в прямые эфиры со своими новыми песнями и даже онлайн-концертам. Ну а вообще не заскучать своей звездной маме не дает двухлетний Эмир-Рахман. И похоже, что малыш вполне может стать в будущем музыкантом!

Мальчик очень активный. Двухлетний Эмир учится, изучает с мамой языки. К примеру, певица как-то показала, как изучает с сыном английский. Также мальчик с удовольствием разделяет дело своей мамы — музыку! Так, в разделе сториз на своей instagram-страничке Джамала опубликовала милое домашнее видео с сыном.

“У вас получается работать с детьми?” — спрашивает у фолловеров певица. Соответствующее видео было опубликовано на youtube-канале Glam Wish.

Джамала с сыном Эмиром-Рахманом импровизирует на карантине

При том видно, что Эмиру приглянулся мамин микрофон и отдавать его он не собирается. Вместо этого мальчик старается что-то напевать и подпевать маме. Получается очень забавно.

Также на своей страничке певица не забыла поделиться очередной порцией вдохновения. Только на этот раз вместо ярких платьев Джа примерила другой — самый трендовый “наряд” этой весны. Беременная исполнительница сфотографировалась в ветках цветущей вишни. Заметно, что на исполнительнице молочная шубка из искусственного меха.

“Взагалі, я більше люблю літо, а цієї весни як ніколи радію квітучим деревам. А ви яку пору року любите? #spring2020”, — подписала серию фото Джамала.

Яркая Джамала

Напомним, ранее Джамала растрогала семейными фото в годовщину свадьбы.