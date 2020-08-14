Настоящие красавцы: Виктория Бекхэм покорила сеть новым фото взрослых сыновей

Дэвид Бекхэм с сыновьями (фото: instagram.com/davidbeckham)

Звезда не устает умилять поклонников

Виктория Бекхэм – признанная икона стиля, бизнесвумен, успешный дизайнер, а еще – идеальная жена и любящая мама. И сейчас на первый план вышли именно эти ее качества. Все дело в том, что старший сын Виктории и Дэвида Бекхэм женится. В связи с такими переменами в популярной во всем мире семье Виктория стала необычайно сентиментальной. Так, она регулярно постит новые фото Бруклина и его избранницы, признаваясь им в любви и искренне радуясь за молодоженов. Не менее чувств она высказывает и другим свои детям.

Бруклин и Круз в объективе Николы (фото: instagram.com/victoriabeckham)

В этот раз она показала очередное фото, на котором запечатлены ее сыновья – 21-летний Бруклин и 15-летний Круз Бекхэм. Парни, уже совсем взрослые, лежат и разговаривают о чем-то. Оба они примерили комфортные вещи в спортивном стиле, которые дополнили солнцезащитными очками, бейсболками и стильными аксессуарами из коллекции своей популярной мамы. «Люблю вас очень сильно, Бруклин и Круз», – написала 46-летняя звезда. И добавила Николу Пельтц – будущую супругу своего старшего сына – как автора фото.

Бруклин и Никола (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Поклонники не могли сдержать слов умиления от такой картины. «Такие красавцы», – написала сама Никола одной из первых. «Вау, Круз просто твой близнец», «У вас такая красивая семья. Спасибо, что делитесь подобными фото с нами…», «Это фото восхитительно», «Выглядят очаровательно», «Красавцы мужчины», «Милые парни», – просто не могут налюбоваться фолловеры Виктории.

Сам Бруклин на своей странице не перестает демонстрировать чувства к будущей супруге. Он выкладывает в сеть массу фото с ней, называя ее музой и любовью всей своей жизни. «Это ты и я навсегда», – написал он под последним фото в своем блоге, где нежно целует свою невесту.