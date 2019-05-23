ru
ua

Настоящие королевы: Оля Полякова и MARUV померялись длинными ножками


Певицы появились вместе на концерте в Харькове

Оля Полякова решила оригинальным образом поблагодарить Харьков за теплый прием. Украинская Королева ночи поделилась с многотысячной армией поклонников ярким и весьма эффектным фото на своей instagram-страничке. Певица позирует в окружении своего герлз-бенда. При этом все девушки на фото также позируют в супер ярких нарядах.

Отметим, что 22 мая на стадионе "Металлист" в Харькове  прошел масштабный концерт с приглашенными гостями, среди которых Оля Полякова, Марув, Гайтана…

Певица показала несколько видео в разделе сториз, а также и финальное фото: "Харьков это было круто!" – подписала снимок Полякова.

Эффектная Оля Полякова со своим герлз-бендом (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Поклонники Поляковой также поспешили оставить отзывы под ее снимков. Многие присутствовали на концерте и отметили, что выступление их любимицы было не менее крутым.

  • Живой звук это круто. Это было шикарно. Ты КОРОЛЕВА!
  • Была! Видела! Поддерживала! Было круто! Шахтер-чемпион! Оля - молодец)
  • Спасибо Оля, это правда было круто! Завтра, надеюсь, голос вернётся)
  • Да, Оля, ты была лучшей!
  • Ты была настоящей королевой!
  • Взорвала просто!
  • Было супер! Стадион взорвался!
  • Было мега круто! Спасибо за эмоции!!
  • Сколько красивых ножек, ух…

Кстати, MARUV в разделе сториз на своей instagram-страничке также поделилась совместным фото с Поляковой. Обе исполнительницы позируют в откровенных сценических нарядах. На Анне Корсун "традиционное" черной боди. На Поляковой – красный боди-корсет и золотая корона.

"Если бы мы были дуэтом, то он бы назывался NOGI", - с юмором подписала "длинноногое" фото MARUV.

MARUV и Оля Полякова (фото: instagram.com/maruvofficial)

Напомним, ранее MARUV эпатировала новым образом. Скандальная певица появилась на публике в латексных велосипедках и "лодочках" с носками. 

Ранее MARUV побывала в Монако, где посетила казино и даже ушла с выигрышем, а также показала аппетитные формы  в купальнике с трендовым принтом.

"У нас будут красивые дети": Потап подтвердил свадьбу с Каменских откровенным клипом-посвящением Монро, Сумская, TAYANNA и еще 12 звезд присоединились к кампании Киевпрайда "Борітеся – поборете!"
Читать все новости