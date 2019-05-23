Настоящие королевы: Оля Полякова и MARUV померялись длинными ножками

Оля Полякова решила оригинальным образом поблагодарить Харьков за теплый прием. Украинская Королева ночи поделилась с многотысячной армией поклонников ярким и весьма эффектным фото на своей instagram-страничке. Певица позирует в окружении своего герлз-бенда. При этом все девушки на фото также позируют в супер ярких нарядах.

Отметим, что 22 мая на стадионе "Металлист" в Харькове прошел масштабный концерт с приглашенными гостями, среди которых Оля Полякова, Марув, Гайтана…

Певица показала несколько видео в разделе сториз, а также и финальное фото: "Харьков это было круто!" – подписала снимок Полякова.

Эффектная Оля Полякова со своим герлз-бендом (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Поклонники Поляковой также поспешили оставить отзывы под ее снимков. Многие присутствовали на концерте и отметили, что выступление их любимицы было не менее крутым.

Живой звук это круто. Это было шикарно. Ты КОРОЛЕВА!

Была! Видела! Поддерживала! Было круто! Шахтер-чемпион! Оля - молодец)

Спасибо Оля, это правда было круто! Завтра, надеюсь, голос вернётся)

Да, Оля, ты была лучшей!

Ты была настоящей королевой!

Взорвала просто!

Было супер! Стадион взорвался!

Было мега круто! Спасибо за эмоции!!

Сколько красивых ножек, ух…

Кстати, MARUV в разделе сториз на своей instagram-страничке также поделилась совместным фото с Поляковой. Обе исполнительницы позируют в откровенных сценических нарядах. На Анне Корсун "традиционное" черной боди. На Поляковой – красный боди-корсет и золотая корона.

"Если бы мы были дуэтом, то он бы назывался NOGI", - с юмором подписала "длинноногое" фото MARUV.

MARUV и Оля Полякова (фото: instagram.com/maruvofficial)

Напомним, ранее MARUV эпатировала новым образом. Скандальная певица появилась на публике в латексных велосипедках и "лодочках" с носками.

Ранее MARUV побывала в Монако, где посетила казино и даже ушла с выигрышем, а также показала аппетитные формы в купальнике с трендовым принтом.