Настоящее удовольствие: Маша Ефросинина призналась, без чего не представляет свою жизнь

Маша Ефросинина не скучает на карантине - недавно знаменитость решилась на перемены и сменила прическу. обрезав челку. Кроме того, на днях ведущей исполнился 41 год и она отпраздновала день рождения в теплом семейном кругу - с мужем Тимуром Хромаевым, дочкой Наной и сыночком Александром. Она с удовольствием делится с поклонниками моментами из своей жизни и интересными признаниями. Так, в новой публикации в Instagram артистка рассказала, без чего не представляет свою жизнь.

Маша поделилась уютным утренним фото, на котором она запечатлена на кухне с чашечкой кофе в руках. На ведущей удобная и стильная домашняя одежда - голубые штаны и полосатая кофта. По всей комнате расставлены вазы с цветами - вероятно, остались после дня рождения звезды.

Ефросинина поделилась, что не представляет утро да и вообще свою жизнь без кофе, потому что этот напиток приносит ей настоящее удовольствие.

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

"Каждый раз, когда я делаю чек ап ( обследование) желудочно-кишечного тракта, я боюсь, что мой доктор запретит мне кофе:)) Вот пилюль, лечений всяких не боюсь, а что услышу слова: «Маша, завязывайте с кофе» прям в ужас приводят. Не знаю, есть ли среди вас тот, кто прочитал о пользе/вреде кофе столько сколько я, но если есть, то уверена, что ваша статистика примерно близка к моей: о пользе напитка пишут ровно столько же, сколько и о вреде - причём все источники страшно авторитетные", - пишет ведущая.

Маша также подробно расписала свою позицию и правила употребления этого бодрящего напитка.

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"Поэтому вот вам моя позиция по кофе:

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1. Кофе- это моё НАСТОЯЩЕЕ удовольствие. Моё утро - это запах кофе и сонных детей! Лишить меня этого, типа, чтобы я стала здоровее - значит вогнать меня в лютый стресс, который погубит меня раньше, чем кофе.

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2. Шмурдяк в саше или три в одном не предлагать!! Только качественные зёрна, или фильтр!

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3. Не больше двух чашек в день. До обеда!

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4. Никакого молока и сахара!



5. Утром пить только спустя 20-30 мин. после стакана тёплой воды с мёдом", - отметила артистка.

Многие поклонники признались, что отлично понимают теледиву, ведь у них все точно так же.

Согласна

Маша, как я вас понимаю. Запах утреннего кофе это любовь

Ох! Маша, как я Вас понимаю!

аналогічно! Цілком підтримую.

Аналогично

Ооооо!!!!! Как я Вас понимаю просыпаюсь с мыслью, что сегодня воздержусь!!! Ага!!! Счаззз немогу, кофе это наше всё

С миндальным молоком пойдёт ))

Как я тебя Машенька понимаю,такая же , утро без кофе не начинается ... Это наркотик))

Скриншот комментариев

Ранее Маша Ефросинина растрогала нежным признанием о муже и детях.