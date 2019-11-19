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"Настоящая принцесса": победительница Холостяк 9 заворожила женственным образом в Париже

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Девушка улетела в фото-девичник без любимого

Экс-Холостяк 9 сезона Никита Добрынин и его избранница Даша Квиткова - редкий пример пары, которая действительно нашла на проекте свою любовь и смогла сохранить ее после его окончания. Влюбленные регулярно умиляют поклонников настоящей идиллией в соцсетях - они вместе живут, путешествуют и даже занимаются спортом. Впрочем, порой между ними кипят настоящие страсти - как признались молодые люди, они оба очень ревнивые. Сейчас Даша начала заниматься организацией фото-девичников за границей и укатила в очередную поездку - на этот раз в Париж.

На своей странице в Instagram девушка поделилась яркими и эффектными кадрами на фоне Эйфелевой башни. Для съемки Квиткова выбрала очень нежный и женственный наряд - она позировала в кружевном белом платье-миди, которое дополнила пояском на талии и черными ботильонами.

"Once upon a time in Paris. По шкале от 1 до 10 насколько оцениваем наряд?" - прокомментировала Даша.

Фото: Дария Квиткова (instagram.com/kvittkova)

Конечно же, она тут же получила множество десяток в комментариях, а также комплиментов своему образу.

Фото: Дария Квиткова (instagram.com/kvittkova)

Не остался в стороне и возлюбленный девушки, который в эти туры с ней не ездит.

"Скучаю", - признался Никита Добрынин.

Скриншот комментариев (instagram.com/kvittkova)

  • Настоящая принцесса
  • Неймовірно
  • 100. Это идеально
  • Очень красивое платье
  • Як гарно, просто неймовірно, наряд-100000/10
  • Платье просто 10!!!
  • Вау, на всі 10,тобі дуже личить такі жіночні сукні
  • Платье шикарное
  • Кайфовая
  • Очень красиво
  • 10 ти нейймовірна
  • Какое чудесное платье!!!!
  • Дуже гарні фото
  • Шикарное платье
  • Бозєєєє. Ця сукня просто неперевершена,я в житті ще не бачила сукню,щоб настільки мені подобалась!!! Я по її фасону шила свою власну весільну сукню

Скриншот комментариев (instagram.com/kvittkova)

Ранее победительница Холостяк 9 Дарья Квикова рассказала, как они с Никитой Добрыниным "выпускают пар" после разногласий и ссор.

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