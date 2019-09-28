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"Настоящая я": полуобнаженная Леся Никитюк взволновала эффектным осенним фото

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Ведущая позировала топлес среди полей

Любительница пошутить Леся Никитюк последнее время баловала своих поклонников забавными публикациями. К примеру, юморная телеведущая показала, как выглядит ее "утро с любимым", при этом роль возлюбленного исполнил любимый пес девушки Рафик. Однако новый кадр в Instagram артистки не на шутку взволновал подписчиков, ведь он получился очень откровенным.

На атмосферном осеннем снимке Леся запечатлена в поле. При этом на ведущей - лишь черные трусики! Впрочем, обнаженную грудь она все же прикрыла - надетым на одну руку пальто в бежевых тонах. Завершают эффектный кадр рассыпанные по плечам волосы и красивый макияж. В правой руке Никитюк держит колосок и пронзительно смотрит в объектив.

"Настоящая я", - написала телезвезда на английском языке, добавив хештег #осіньЛеся.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Взбудораженные подписчики поспешили оставить свои отзывы, буквально искупав Никитюк в комплиментах.

  • Вот и осень. Лэся накинула польтишко.
  • Огонь Леся
  • Ммм яка грнюня!!! Да ти мавка лісна!!!!
  • Ого,Леся!!!
  • Ух-ты какая красотка
  • Леся, невероятная красота, будьте всегда такой прекрасной и милой))))
  • Стихійне фото, дуже пасує такий образ
  • Супер, ти красотка
  • Очень красивая
  • Сначала мне показалось, что это Дженнифер Энистон. Но потом рассмотрела, что это горячая Леся
  • Золотоволоска
  • Вау, справжня сучасна Мавка

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, Леся Никитюк показала свой "образ дня", при этом телеведущая позировала в... туалете.

Ранее Леся Никитюк показала роскошную грудь в белье. Телеведущая взбудоражила сеть пикантным селфи.

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