"Настоящая я": полуобнаженная Леся Никитюк взволновала эффектным осенним фото

Любительница пошутить Леся Никитюк последнее время баловала своих поклонников забавными публикациями. К примеру, юморная телеведущая показала, как выглядит ее "утро с любимым", при этом роль возлюбленного исполнил любимый пес девушки Рафик. Однако новый кадр в Instagram артистки не на шутку взволновал подписчиков, ведь он получился очень откровенным.

На атмосферном осеннем снимке Леся запечатлена в поле. При этом на ведущей - лишь черные трусики! Впрочем, обнаженную грудь она все же прикрыла - надетым на одну руку пальто в бежевых тонах. Завершают эффектный кадр рассыпанные по плечам волосы и красивый макияж. В правой руке Никитюк держит колосок и пронзительно смотрит в объектив.

"Настоящая я", - написала телезвезда на английском языке, добавив хештег #осіньЛеся.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Взбудораженные подписчики поспешили оставить свои отзывы, буквально искупав Никитюк в комплиментах.

Вот и осень. Лэся накинула польтишко.

Огонь Леся

Ммм яка грнюня!!! Да ти мавка лісна!!!!

Ого,Леся!!!

Ух-ты какая красотка

Леся, невероятная красота, будьте всегда такой прекрасной и милой))))

Стихійне фото, дуже пасує такий образ

Супер, ти красотка

Очень красивая

Сначала мне показалось, что это Дженнифер Энистон. Но потом рассмотрела, что это горячая Леся

Золотоволоска

Вау, справжня сучасна Мавка

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, Леся Никитюк показала свой "образ дня", при этом телеведущая позировала в... туалете.

Ранее Леся Никитюк показала роскошную грудь в белье. Телеведущая взбудоражила сеть пикантным селфи.