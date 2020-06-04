Настоящая Мадонна: беременная Джамала в нежном образе рассказала о своей мечте

Поклонники певицы пришли в восторг от невероятно женственных кадров
Певица Джамала, которая скоро станет мамой во второй раз, на карантине была весьма активной - она устраивала онлайн-выступления и прямые эфиры и рассказывала поклонникам о своей жизни. Кроме того, артистка регулярно устраивала домашние фотосеты в эффектных образах, доказывая, что беременная женщина - это очень красиво. На своей странице в Instagram звезда опубликовала новую серию кадров в невероятно нежном луке.
Джамала позировала в длинном платье пудрового оттенка с широкими рукавами, запахов под грудью и многослойным подолом. Артистка снималась без обуви и с нюдовым макияжем на лице - в целом образ вышел очень женственный, а наряд подчеркнул уже большой животик знаменитости.
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)
В подписи к фото певица рассказала, о чем она сейчас мечтает.
"Мечтать не вредно, вредно не мечтать! Мечтаю о настоящем лете, о путешествии, о том, что скоро все будут здоровы и поедут на море", - поделилась Джамала.
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)
Фолловеры пришли в восторг от таких трогательных фото и засыпали артистку теплыми отзывами, сравнив ее с Мадонной.
Скриншот комментариев
Ранее Джамала восхитила нежным образом в "цветочном" наряде и рассказала, что помогает ей оставаться на позитиве, когда наваливаются проблемы.
Автор: Марина Настевич