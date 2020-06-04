Настоящая Мадонна: беременная Джамала в нежном образе рассказала о своей мечте

Певица Джамала, которая скоро станет мамой во второй раз, на карантине была весьма активной - она устраивала онлайн-выступления и прямые эфиры и рассказывала поклонникам о своей жизни. Кроме того, артистка регулярно устраивала домашние фотосеты в эффектных образах, доказывая, что беременная женщина - это очень красиво. На своей странице в Instagram звезда опубликовала новую серию кадров в невероятно нежном луке.

Джамала позировала в длинном платье пудрового оттенка с широкими рукавами, запахов под грудью и многослойным подолом. Артистка снималась без обуви и с нюдовым макияжем на лице - в целом образ вышел очень женственный, а наряд подчеркнул уже большой животик знаменитости.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

В подписи к фото певица рассказала, о чем она сейчас мечтает.

"Мечтать не вредно, вредно не мечтать! Мечтаю о настоящем лете, о путешествии, о том, что скоро все будут здоровы и поедут на море", - поделилась Джамала.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Фолловеры пришли в восторг от таких трогательных фото и засыпали артистку теплыми отзывами, сравнив ее с Мадонной.

Красавица

Как же вам идёт. Такая женственная

Пусть будет так, как Вы говорите. Вы такая прекрасная, нежная

потрясающие фотографии!

Я не могууу, какая же вы чудесная! Такая воздушная и нежная! Люблю

Чудова

Яка Ви гарненька, Вам такий стан пасуе будете здорова і щаслива .

Сама ніжність!

Що день,то гарніша))

Справжня Мадонна.

О бооооожеееее, какая вы красивая не могу. Джа, оставайтесь такой всегда

Нереально красиве фото. Ти просто найкраща "Матуся"

Скриншот комментариев

Ранее Джамала восхитила нежным образом в "цветочном" наряде и рассказала, что помогает ей оставаться на позитиве, когда наваливаются проблемы.