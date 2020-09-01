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Настоящая Барби: Леся Никитюк в лимонном платье покорила грацией на солнечных фото

Автор: Lite

Ведущая показала, как проводит время в родительском доме

Леся Никитюк этим летом немало времени провела в родном Хмельницком – в загородном доме у родителей, в цветущем и благоухающем саду она устроила не один фотосет. Так, последние деньки августа ведущая также решила скоротать в родительском доме, а компанию ей составили любимые племянницы, одна из которых школьница, и ее верный друг Рафик. Леди Ле попрощалась с летом оригинальным способом – она устроила эффектный фотосет в саду.

Ведущая облачилась в изящное платье-миди лимонного цвета на тонких бретелях, которое идеально село по фигуре. Она дополнила образ оригинальной цепью-ожерельем и аккуратным тонким браслетом.

"Ну все… Привіт, осінь, вот и Лето прошло. Хоча, як мені вчора написала одна жіночка яка виховує 3х котів.. і 2 гортензії:
- Вам звездам по*игу, что Лето прошло, вы и осенью куда-то рванете
P.S. Дорогі дітки, вам гарного навчального року! Вчіться добре і лайкайте тьотю Лесю. Школа швидко закінчиться, і знов настане ЛЄТО", - заверила Леся школьников.

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Поклонники моментально оценили летний образ ведущей и сообщили, что желтый цвет ей очень к лицу. К слову, кроме Леси, звездой фотосессии стал и Рафик, который "покусился" на ароматную кукурузу.

  • Барбі
  • Платье шикарное
  • Дуже файний лук
  • Леся Іванівна, вам дуже гарно у жовтому кольорі
  • Красотка
  • Красивое платье
  • Леся как всегда утонченна и красива
  • Гарнюня
  • Симпатюля
  • Яка гарна лялька

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Леся Никитюк в топе и спортивных штанах позировала в неожиданных локациях.

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Новости Украины Леся Никитюк