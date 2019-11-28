Настигает карма: солистка KAZKA призналась, что доводило ее до слез в детстве

Благодаря песне "Плакала" группа KAZKA обрела сумасшедшую популярность и далеко за пределами Украины. За кулисами новогоднего шоу "Привіт, 20-ті!", которое канал "Украина" покажет вечером 31 декабря, солистка группы Александра Зарицкая призналась, что не раз доводило ее до слез.

В эксклюзивном интервью журналистам канала "Украина" Зарицкая рассказала, почему раньше празднование Нового года было для нее настоящим испытанием:

"В детстве много такого было, помню, что на Новый год очень сильно плакала. Не знаю, почему. Наверное, меня сейчас настигает карма с песней "Плакала". Мне не нравилось, что мы шли с родителями на эти фейерверки. Все тусовались, праздновали, а у нас было такое, что в 12 родители уже спали".

KAZKA — ПЛАКАЛА

Впрочем, теплые воспоминания из детства у Саши связаны, все же, с творчеством:

"В садике я была Снежинка, как и все. Но я очень долго, лет семь занималась танцами. И помню, что на все праздники были у нас "чунга-чанга", маленькие "негритосики" (но сейчас это ужасно звучит), уточки… я больше из танцев помню", – рассказала солистка группы "KAZKA" Александра Зарицкая за кулисами шоу "Привіт, 20-ті!".

Группа KAZKA (фото: ТК "Украина")

Напомним, режиссером-постановщиком праздничного шоу "Привіт, 20-ті!" стал Герман Ненов. Для каждого артиста команда проекта приготовила яркие постановки. Зрителей ждут номера с использованием современных мультимедийных технологий дополненной реальности, массовые постановки с участием более полусотни человек. Многие номера будут очень рискованные и даже опасны. Производством грандиозного проекта занимается компания Star Media.