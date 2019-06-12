Без Насти: Потап показал, как развлекается с детьми

Потап, который недавно отгулял пышную свадьбу со своей любимой Настей Каменских и успел насладиться "медовым месяцем" в Турции, уже вернулся в Украину и приступил к работе. Впрочем, он продолжает радовать фанатов милыми повседневными снимками с новоиспеченной женой - к примеру, показывает певицу в бассейне или же их совместную тренировку. Однако продюсер проводит время и без избранницы - так, на своей странице в Instagram он показал, как развлекается с детьми.

Судя по всему, они пришли к нему на работу. На фото Потап запечатлен в компании своего 10-летнего сына Андрея от предыдущего брака с Ириной Горовой, а также дочкой Ирины Наташей, которую он воспитывал с раннего детства. Все они выглядят счастливыми, а вот Каменских с ними явно не было.

"Встретил на работе", - прокомментировал артист.

Поклонники оценили веселые фото Потапа и оставили свои отзывы.

"Класно :-)"

"Сын-копиенная Мама"

"Ух ты пухты класс"

"Ха, забавный кадр, Позитив сигарету во рту держит, а Надина рука горящую спичку ему протягивает, чтобы он прикурил"

"Агонь"

Напомним, до этого Потап забавно "потроллил" заспанную Настю Каменских за ошибки в английском. Интересно, что тогда пара также собиралась на тренировку. Только перед занятиями Каменских решила похвастаться новыми подарками от поклонников.

А еще чуть позже Потап похвастался кулинарными талантами своей любимой. После тренировки Каменских приготовила потапу домашние котлетки.

Кстати, Потап рассказал, как сын отреагировал на его свадьбу с Настей Каменских.