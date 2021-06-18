Насте Каменских предлагали интим за деньги: стала известна реакция Потапа

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Между тем уже тогда будущий муж Насти, а к тому времени просто коллега, защищал красавицу от незваных "принцев".

"Это было очень давно, как только группа стала популярной. Алексей всегда мне помогал, и я его просила об этом. Одного мужчину даже избила розами с шипами", - рассказала Каменских.

Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/kamenskux)

По словам звезды, у нее была в то время своя цель. И ее певица хотела достичь самостоятельно - безо всяких подачек и "папиков". Собственно, с этой задачей она справилась прекрасно!

"У меня не было каких-то безумных приключений и поступков ради карьеры. Я сама достигла всего. Мне ни за что не стыдно. Я никогда не была объектом сплетен. Не за что зацепиться", - подытожила Каменских.