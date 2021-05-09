Не нашла моральных сил: Слава Каминская с болью высказалась об отношениях с отцом

Певица отметила, что не хочет обсуждать эту болезненную для нее тему – взаимоотношения с отцом, ведь они были далеко не безоблачными. Но она почувствовала потребность высказаться.

"Да, мы с папой мало общались, да, его практически не было в моей жизни, да, я его любила и люблю, и буду любить всегда! За жизнь, априори я обязана ему за это, за детские воспоминания, когда наша семья была семьей. "Семья счастливых обезьян" — так нас папа называл. Люди расходятся, сходятся, а для ребенка родители остаются родителями", – поделилась воспоминаниями артистка.

Она отметила - генетически заложен так, что продолжение своего папы она видит в себе и своих детях, его внуках, - Леонарде и Лауре.

Слава поделилась своими переживаниями после смерти отца (фото: instagram.com/babaslavka)

"Я очень сильно переживаю, что за время, которое мы боролись с болезнью, я не нашла моральных сил и не приехала к нему. Все житейские вопросы — это ничто, по сравнению с вашими близкими", - поделилась своей душевной болью Слава.

Она призналась, что второй день лежит в комнате и не реагирует на внешние раздражители, настолько тяжело переживает невосполнимую утрату.

"Реально больно очень! Папа, спасибо тебе за меня и за наше продолжение. Я не оставила нашу фамилию, но носила твою, когда была ребенком, а им была долго", - написала Слава и заявила, что ставит финальную точку в теме об отце.

Слава обратилась к папе (instagram.com/babaslavka)

Также Слава обратилась к покойному папе и оставила послание для него. Она призналась, что песня "НеАнгелов" - "Папа" всегда заставляла ее плакать, теперь она не может слушать этот трек.