От нашей семьи к вашей: Николь Кидман с мужем растрогали романтичным фото

Николь Кидман и Кит Урбан (фото: instagram.com/nicolekidman)

Актриса с мужем поздравили поклонников с праздниками

Николь Кидман не раз признавалась, что в отношениях с Китом Убраном она по-настоящему счастлива. И вот в который раз доказала, что в семье царит мир и гармония. Накануне рождественских праздников знаменитая голливудская актриса и музыкант сделали общее фото, поздравив всех поклонников. "От нашей семьи к вам и вашим. Будьте благословенны в этот праздничный сезон!", – написала Николь под снимком.

Кит и Николь счастливы, чего и всем желают (фото: instagram.com/keithurban)

Фото получилось трогательным и романтичным. Николь и Кит делают селфи, наклонившись друг к другу и держась на руки. Актриса примерила белое кружевное платье, соломенную шляпку и черные солнцезащитные очки, а Кит – серую футболку и бейсболку. Такой же снимок запостил и Кит. В сториз он поблагодарил за теплый прием на его концертах в Австралии, а также пожелал всем восхитительного Нового года и счастливого Рождества. Николь присоединилась к любимому мужу, послав воздушный поцелуй в камеру. Супруги также сообщили, что возвращаются домой.

Актриса по-настоящему счастлива (фото: instagram.com/nicolekidman)

Выглядят они по-настоящему счастливыми и довольными друг другом. По всей видимости, разногласия, которые имели место быть в их паре, наконец, улеглись. Напомним, Николь и Кит женаты с 2006-го года, в семье подрастает 2 дочери. В 2013-м брак знаменитостей пережил серьезный кризис. А теперь периодически в прессе появляются новости о разладах между звездами. К примеру, Кит любит неудачно пошутить на концерте, затронув их взаимоотношения. Впрочем, судя по тому, что постит пара на личных страницах, сложно найти более гармоничное семейство.

Кит и Николь (фото: instagram.com/nicolekidman)

К пример, в честь 51-летия супруга Николь сделала трогательную публикацию: на фото они позируют вместе. "С днем рождения, Кит Лайонел! Ты так любим", – написала Николь. В свою очередь Кит на своей странице Instagram опубликовал забавное фото с женой. Огромные шары, коробки с подарками, букеты цветов, а за ними – Николь, которая просто сияет от счастья.