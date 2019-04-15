"Наша Мэрилин Монро": Лилия Ребрик в эффектном платье похвасталась стройными ножками

Лилия Ребрик - не только известная и любимая многими украинцами телеведущая, но также и актриса, и играет в театре. Сейчас она находится в туре по городам Украины со спектаклем "Ревизор". На своей странице в Instagram звезда показала яркий и эффектный образ, который она примерила в Харькове.

На снимке Лилия позирует в стильном ярко-красном платье-сарафане и туфлях на каблуке, а в руках она держит букет цветов. При этом кадр сделан снизу, а Ребрик кокетливо выставила вперед ножку и приподняла подол платья.

"Третя серія вже традиційного фото після вистави "Я і квіти", але цього разу вирішила з ногами. ХАРКІВ! Обожнюю! Неймовірний глядач!!! Грати для Вас- суцільне задоволення!!! Вже завтра- СУМИ! З виставою "Ревізор". До зустрічі)

P.S. ... Або як сказав мій великий друг Лесь Михайлович Задніпровський - що це "Мерлін Монро в Харкові" - прокомментировала артистка.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)



Поклонники поспешили оставить свои впечатления и комментарии. Многие отметили, что на этом фото Лилия действительно похожа на Мэрилин Монро.

К слову, оставила комментарий и коллега Ребрик по сцене - знаменитая актриса Ольга Сумская.

"Гарнюська!" - написала она.

Остальные пользователи сети с ней солидарны.

"Наша Мэрилин Монро)"

"Лилия, вы прекрасны"

"Лилюша, харьковчане вас обожают..."

"Клас. Вистава дуже сподобалась. Ви неймовірні"

"Фантастика! Лилия как вы гастролируете на ГВ ?? Спасибо, я вами восхищаюсь"

"Ножки просто огонь, красивая фигура и шикарная улыбка"

"Лилия, спасибо большое, это было невероятно. Вы все большие молодцы!"

"Як завжди прекрасна))))"

"Очень красивая"

"Монро натуральна, тільки вентилятора не вистачає. Шикарна"

"Отменно выглядите"

"Спасибо Вам большое за подаренные эмоции. Первый раз побывала на Вашем спектакле, это фантастика, Вы такая зажигалочка, я в восторге. Браво!!!! А какая гибкость у вас, а ногиииии. Богиня!!!!"

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, ранее Лилия Ребрик умилила эксклюзивными семейными кадрами.

Кстати, недавно в Киеве прошла ежегодная церемония "Жінка України", которую также посетила Лилия Ребрик. На светском мероприятиии Лилия блистала в роскошном белом платье с крупными воланами.