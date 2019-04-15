"Наша Мэрилин Монро": Лилия Ребрик в эффектном платье похвасталась стройными ножками

Популярная телеведущая показала яркий образ со спектакля в Харькове
Лилия Ребрик - не только известная и любимая многими украинцами телеведущая, но также и актриса, и играет в театре. Сейчас она находится в туре по городам Украины со спектаклем "Ревизор". На своей странице в Instagram звезда показала яркий и эффектный образ, который она примерила в Харькове.
На снимке Лилия позирует в стильном ярко-красном платье-сарафане и туфлях на каблуке, а в руках она держит букет цветов. При этом кадр сделан снизу, а Ребрик кокетливо выставила вперед ножку и приподняла подол платья.
"Третя серія вже традиційного фото після вистави "Я і квіти", але цього разу вирішила з ногами. ХАРКІВ! Обожнюю! Неймовірний глядач!!! Грати для Вас- суцільне задоволення!!! Вже завтра- СУМИ! З виставою "Ревізор". До зустрічі)
P.S. ... Або як сказав мій великий друг Лесь Михайлович Задніпровський - що це "Мерлін Монро в Харкові" - прокомментировала артистка.
Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)
Поклонники поспешили оставить свои впечатления и комментарии. Многие отметили, что на этом фото Лилия действительно похожа на Мэрилин Монро.
К слову, оставила комментарий и коллега Ребрик по сцене - знаменитая актриса Ольга Сумская.
"Гарнюська!" - написала она.
Остальные пользователи сети с ней солидарны.
Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)
Напомним, ранее Лилия Ребрик умилила эксклюзивными семейными кадрами.
Кстати, недавно в Киеве прошла ежегодная церемония "Жінка України", которую также посетила Лилия Ребрик. На светском мероприятиии Лилия блистала в роскошном белом платье с крупными воланами.