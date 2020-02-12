"Наша королева": Тина Кароль показала, как наводит красоту у зеркала

Украинская поп-дива Тина Кароль регулярно радует поклонников новыми снимками в эффектных образах - сейчас певица снимается в 10-м сезоне шоу Голос страны, а также выступает в качестве судьи на Нацотборе на Евровидение 2020. В первом полуфинале артистка соблазняла глубоким декольте в белом платье в корсетном стиле - к слову, в этом году компанию ей составили Андрей Данилко и Виталий Дроздов.

Новыми кадрами в своем Instagram звезда просто-таки заворожила фанатов - Тина показала, как наводит красоту на лице, сидя у зеркала. Снимки сделаны с интересного ракурса - немного сзади и сбоку, так что запечатлено отражение красотки.

Кароль одета в серый наряд с оголенными плечами и подкрашивает брови кисточкой для макияжа.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Подписчики исполнительницы остались в восторге от чувственных фото и засыпали Тину комплиментами.

Порода

Ніжна львиця

богема

божее, какая красивая

Наша королева

Аааааааааа,ты ж наша КРАСОТАААА

что за красота красивая?

моя кошечка

ВАУ!!!!

Красивая и как всегда прекрасная

Какая же ты красивая

Очень шикарна

Ого яка богиня

самая красивая кошечка !!

Другой макияж или ракурс фото и Вы уже не та тёплая, нежная и добрая...скорее прям как снежная королева

Богиня в здании

Скриншот комментариев (instagram.com/tina_karol)

Напомним, ранее обольстительная Тина Кароль без белья взбудоражила сеть фото из спальни. Певица показала результат пикантной фотосессии, где позирует на кровати в одном белом халате.