"Наша королева": Тина Кароль показала, как наводит красоту у зеркала

Восхищенные поклонники засыпали артистку комплиментами
Украинская поп-дива Тина Кароль регулярно радует поклонников новыми снимками в эффектных образах - сейчас певица снимается в 10-м сезоне шоу Голос страны, а также выступает в качестве судьи на Нацотборе на Евровидение 2020. В первом полуфинале артистка соблазняла глубоким декольте в белом платье в корсетном стиле - к слову, в этом году компанию ей составили Андрей Данилко и Виталий Дроздов.
Новыми кадрами в своем Instagram звезда просто-таки заворожила фанатов - Тина показала, как наводит красоту на лице, сидя у зеркала. Снимки сделаны с интересного ракурса - немного сзади и сбоку, так что запечатлено отражение красотки.
Кароль одета в серый наряд с оголенными плечами и подкрашивает брови кисточкой для макияжа.
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)
Подписчики исполнительницы остались в восторге от чувственных фото и засыпали Тину комплиментами.
Скриншот комментариев (instagram.com/tina_karol)
Напомним, ранее обольстительная Тина Кароль без белья взбудоражила сеть фото из спальни. Певица показала результат пикантной фотосессии, где позирует на кровати в одном белом халате.