Нарядная Катя Осадчая похвасталась "боевой" готовностью к встрече Нового года 2020

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Осадчая призналась, что еще нужно купить подарки

Катя Осадчая часто подчеркивает, как сильно любит новогодние праздники. Но с особенным трепетом украинская телеведущая готовится именно к процессу подготовки. И спешит показывать поклонникам едва ли не каждый свой шаг. То на фоне красивой елки фотографируется, то убранство дома покажет. Даже праздничный сервиз попал в поле зрения.

Так, на своей страничке в сети instagram Осадчая опубликовала новый предновогодний снимок, позируя при этом на столе. Более того, телеведущая в черном вечернем платье с разрезом и оригинальной декоративной вставкой в районе плеча. Волосы собраны на затылке, а вот на лице нет макияжа, из-за чего, к слову, Осадчая выглядит очень молодо.

Однако в глаза бросается “убранство” стола”, а точнее - посуда: тарелки, бокалы для шампанского. Как выяснилось, именно эти приборы займут свое почетное место на новогоднем столе.

“До Нового року готую усе зазделегідь, адже з високим темпом життя можна забути про деталі, які під час свят такі важливі і створюють особливий настрій. Дістала святковий посуд, освіжила в посудомийній машині, блищить. Дім прикрашено, а ось подарунки ще не всі встигла купити. А як у вас зі святковим настрієм та підготовкою до Нового року?” - подписала фото Осадчая.

Стильная Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Поклонники телеведущей поспешили оставить свои комментарии под ее новым постом:

“Катерина, как ты это делаешь! тебе восемнадцать на этом фото!”

“Запроси мене в гості, я прийду))”

“Вы как всегда прекрасны”

“Улыбка божественная”

“Яка молодчина!”

“Настрій є! Все сплановано! Залишилось помаленьку реалізувати (аби часу вистарчило)) Подарунки теж є”

Скриншот комментариев: instagram.com/kosadcha

Отметим, что до этого Осадчая уже показывала детали подготовки к встрече Нового 2020 года. К примеру, на фоне пышной новогодней елки, наряженной в белоснежных цветах. Все же 2020 - год белой металлической крысы.

“Прийдешній рік білої металевої миші, а родини радять прикрашати дім, ялинку і стіл в білих і металевих кольорах, десь ще прочитала і про золоту мишу, але ми вже вирішили, що наша ялинка буде білою :) А яка ваша ялинка?”

Фото: instagram.com/kosadcha

Также ранее в кадр попал Святой Николай, который будет под елочкой дарить подарки.

Фото: instagram.com/kosadcha

Напомним, ранее Катя Осадчая блеснула стройной фигурой в белоснежном платье.