В наряде стриптизерши: полуголая Ким Кардашьян покорила формами в пикантном образе

Ким Кардашьян продолжает публиковать горячие фотосессии, заставляя сеть ахнуть. В этот раз звезда реалити-шоу и многодетная мама примерила образ стриптизерши. Съемка, устроенная на улице, на фоне роскошной машины, получилась яркой и провокационной. 39-летняя дива надела белое нижнее белье, ковбойские брюки-"штанины", оголяющие ее бедра, а также прозрачные туфли на шпильках. Благодаря откровенным эффектным позам Ким продемонстрировала свои пышные формы во всей красе. Важный нюанс – волосы звезды окрашены в блонд. «Нарядилась, но пойти некуда», – написала под галереей Кардашьян. А сеть в ответ засыпала знойную звезду комплиментами.

Ким в новом образе (фото: instagram.com/kimkardashian)

Так красива

Люблю тебя

С ума сойти

Я люблю это, Ким!

Черт!

Как ты можешь быть такой красивой?

Вау!

Дай это мне, мамочка

Комментарии к посту (фото: принтскрин instagram.com/kimkardashian)

В сториз звезда показала новую коллекцию Skims, примерив модели из нее. По всей видимости, провокационная новая съемка также роздана для рекламы белья знаменитости. К слову, Ким все еще красуется с белокурыми волосами. Так скорее всего, в этот раз перемены в имидже звезды будут надолго. Напомним, за период карантина Ким поменяла несколько причесок: от темного каре, шоколадных длинных локонов и до длинноволосой блондинки.

Интересно, что младшая сестра Ким – 22-летняя миллиардерша Кайли Дженнер – также относительно недавно стала блондинкой. Темноволосая от природы девушка намерена и дальше осветлять волосы. Как видно, страсть к золотистым оттенкам – это семейное. Единственная, кто не желает надолго примерять блонд – модель Кендалл Дженнер. Девушка призналась, что готова пойти на эксперименты только ради работы. Так, в прошлом году она неделю была блондинкой, пока шла Неделя моды в Милане.