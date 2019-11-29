Народный Олег и мега-Оля: Потап создал творческое трио с Поляковой и Винником

Потап, Оля Полякова и Олег Винник решили по-своему оригинально промотировать продолжение популярной украинской комедии "Скажене весілля 2”, продюсером которой является телеведущий Юрий Горбунов. Отметим, что в кинотеатрах Украины новая кинолента появится 25 декабря. Более того, к музыкальному сопровождению фильма вновь присоединился Потап. Именно Алексей Потапенко и Алексей Завгородний (Позитив из группы “Время и Стекло”) выступили в роли саундпродюсеров фильма. И создали саундтрек под названием “СВ2”.

Своими воспоминаниями от записи нового трека также поделился Потап. Так, на своей страничке в сети instagram украинский рэпер опубликовал забавное фото, на котором позируют также Винник и Полякова. Выяснилось, что Потап и Винник записали новую песню под названием “Свят! Свят! Свят!”.

“У другій частині “Скаженого весілля” ви побачите знайомих і улюблених героїв, а ось коли ми працювали над саундтреком , ми знову зустілись з Олегом і записали неймовірно святкову пісню, яка називається “Свят! Свят! Свят!” вона і стане головним саундтреком фільму і усіх наступаючих свят! Але ми подумали, що дует у нас уже був, може зробимо тріо, як-то кажуть нашому салату була потрібна заправка, а хто у нас дівчина-свято ? Звичайно Полякова! Оля додала свого шарму і відриву і вийшло супер тріо - неймовірний, просто фантастичний, народний Олег, недосяжна і мега весела Оля і Потап, це буде РАКЕТА!! Народне тріо Велика прем’єра пісні та кліпу відбудеться 5 грудня!” - пишет о новом сотрудничестве Потап.

Фото: instagram.com/realpotap

Поклонники рэпера поспешили оставить свои отзывы:

“Полякова тут просто виконала мрію всіх “вовчиць”

“Винник меньше ростом, чем Оли нога”

“У Оли ноги длиннее, чем весь Олег”

“Я тепер нарешті зрозуміла на кого Олег Винник схожий!! На принца з Шрека”

“Крутяк”

Скриншот комментариев: instagram.com/realpotap

MOZGI - СВ2 [з к/ф "Скажене Весілля 2"]

Напомним, ранее Потап поразил признанием о серьезных ссорах с Каменских.