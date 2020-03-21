Наперегонки с ветром: Тина Кароль устроила захватывающую велопрогулку с сыном

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Певица во время карантина стала проводить больше времени в соцсетях

Тина Кароль воссоединилась с единственным сыночком, 11-летним Вениамином во время карантина. Ведь мальчик прилетел к маме из Великобритании. Ранее артистка сама хотела лететь к Вене, опасаясь за его здоровье. Но, в итоге, звездная семья встретилась на родной земле. Теперь же мама и сын проводят много времени вместе в загородном доме и им определенно не скучно! В частности, мама и сын учат языки и занимаются музыкой. А в сториз Instagram украинская поп-дива опубликовала несколько видео, а на одном из них запечатлела велопрогулку с сыном.

Тина показала черно-белый кадр на велосипеде. Она предусмотрительно надела шапку и очки. А также выбрала теплую и уютную одежду. На видео певица показала, как катается по дороге среди сосен наперегонки с сыном.

Тина Кароль на велопрогулке с сыном (фото: instagram.com/tina_karol)

Также артистка не удержалась и похвасталась кулинарными навыками Вениамина, который решил помочь маме на кухне. В коротком ролике мальчик месит тесто и скрупулезно руками формирует бортики. Похоже, вместе со звездной мамой он решил сделать пирог или аппетитную пиццу.

Сын Тины Кароль помогает маме на кухне (фото: instagram.com/tina_karol)

Тина, воспользовавшись свободным временем, стала чаще появляться в соцсетях. Она решила не ограничиваться видеохрониками из жизни и сделала солнечный фотосет, представперед поклонниками без макияжа и использования фотофильтров.

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Кроме того, звезда не забывать поддерживать себя в форме. Она занимается спортом на открытом воздухе и даже записала короткий ролик, как прыгает на скакалке, стоит в планке и отжимается.

Напомним, что Тина Кароль умилила поклонников счастливым и нежным селфи с сыночком Вениамином.