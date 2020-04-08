Наоми Кэмпбелл поделилась уникальной историей знакомства с принцессой Дианой и 14-летним Уильямом

Наоми Кэмпбелл — всемирно известная британская модель, которая вошла в топ признанных красоток мира и носит почетное “звание” супермодель 90-х. Не удивительно, что у 49-летней Наоми за период ее стремительной карьеры появилось немало влиятельных друзей. В том числе — и в монаршей семье Великобритании. Как выяснилось, Кэмпбелл также была знакома с принцессой Дианой! Во время “карантинных посиделок” Наоми решила вспомнить, как однажды помогла Диане готовить сюрприз для одного из ее сыновей — принца Уильяма.

Так, чтобы не скучать во время домашней самоизоляции, Наоми воспользовалась возможностями соцсетей. И запустила на своем Youtube-канале ламповое развлекательное шоу No FIlter With Naomi. Первый выпуск Кэмпбелл провела со своей близкой и не менее известной подругой — 54-летней американской супермоделью Синди Кроуфорд. Красотки решили просто поболтать и предаться ностальгии, вспомнить, с чего начались их головокружительные карьеры. А также поделиться малоизвестными фактами из своих биографий.

Одно из воспоминаний Наоми связано с принцессой Дианой и ее старшим сыном Уильямом. Выяснилось, что когда престолонаследнику исполнялось 14 лет, Наоми помогла Диане устроить для него сюрприз!

“Мы приехали во дворец вместе с Клаудией Шиффер и Кристи Терлингтон (ред. — еще одни признанные модели 90-х). Наша задача была появиться там раньше, чем Уильям, который возвращался из школы”, — с улыбкой вспоминает Кэмпбелл.

Модель подчеркнула, что принцесса Диана была со всеми очень любезной. Красоткам даже понравилось быть участниками такого милого сюрприза, поскольку первая жена принца Чарльза не пыталась ими командовать, и они могли вести естественно и расслабленно.

Также Наоми с горечью назвала “благословением” возможность встретить Диану до ее трагической смерти в 1997 году. Напомним, что 31 августа 1997 года Диана попала в Париже в автомобильную катастрофу. Ей было всего 36 лет.

“Любимая принцесса Диана, я просто любила ее. Я невероятно счастлива, что знала ее”, — сказала Наоми.

Синди Кроуфорд (фото: instagram.com/cindycrawford)

Кроуфорд отметила, что с королевской семьей Великобритании познакомилась чуть позже. Спустя несколько лет после 14-летия Уильяма Кроуфрд пригласили на одну из встречь с членами королевской семьи в Кенсингтонском дворце. При этом Синди признается, что чувствовала себя неловко и даже краснела.

“Уильяму было 16 лет, когда я встретила его. Я была так напугана встречей с принцессой Дианой, пребыванием в Кенсингтонском дворце, что краснела, — вспоминает Синди. — Однако меня поразило, насколько Диана была “приземленной”, близкой к народу”.

Кроуфорд отметила, что принцесса Диана встретила ее настолько тепло и по-простому, что у Синди сложилось впечатление, словно она пришла в гости к подруге. Синди также вспомнила, как по-простому скромно была тогда одета Диана.

“Она была в джинсах и кашемировом свитере. Очень расслабленная. Я старалась быть такой же, но все ж испытывала неловкость. Но все равно это одно из самых прекрасных моих воспоминаний”, — призналась Синди Кроуфорд.