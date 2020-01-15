Намеки на суицид: дочь Синди Кроуфорд рассталась с бойфрендом из-за его психической нестабильности

Еще конце 2019 года американские таблоиды с радостью сообщали - “на горизонте” формируется новая любовная парочка, за которой обязательно нужно следить. Модель Кайя Гербер и актер Пит Дэвидсон без стеснения выражали чувства на публике. Они действительно проводили практически все свободное время вместе, их регулярно засекали папарацци за жаркими поцелуями и милыми “обнимашками”. Роман даже успел обрасти первым скандалом. А американских СМИ появилась информация, мол мама 18-летней Кайи - супермодель Синди Кроуфорд - была категорически против романа ее примерной дочери с, мягко говоря, “неблагонадежным” актером. Синди даже лично требовала от Дэвидсона держаться подальше от Кайи. Однако ни семья Гербер, ни сам Пит эту информацию позже так и не подтвердил. Но и не опроверг!

Как бы там ни было, но роман Кайи и Пита прервался на самом интересном месте. На днях в зарубежной прессе появилась информация о расставании Гербер и Дэвидсона. При этом пара провстречалась всего три месяца!

По информации журналистов, причиной разрыва послужила именно та самая “неблагополучность” 26-летнего актера и комика. А именно - проблемы с его психическим здоровьем и нестабильном состоянии.

Кайя Гербер и Пит Дэвидсон

Так, еще в конце декабря 2019 года сам Дэвидсон рассказал журналистам странные подробности своих отношений с Кайей. Пит в шутку заявил, что он - “лучшее из зол”, которое могло случиться с Кайей. Актер имел в виду, что в отличие от миллиона парней того же типажа, что и он сам, с которыми могла бы встречаться Кайя, он хотя бы работает.

Далее молодой актер сделал шокирующее заявление. На вопрос, где и с кем он планирует провести новогодние каникулы, Пит признался - в реабилитационной клинике.

“Я собираюсь в небольшой "отпуск". Вы знаете, это такой отпуск, часть которого оплачивает страховка, а еще на входе у вас забирают телефон и шнурки. А еще у вас есть соседи по комнате. Но все равно это стоит сто тысяч”, - шутил Пит.

Следует отметить, что Дэвидсон неоднократно проходил лечение в клиниках от наркотической зависимости. К примеру, в 2016 году Пит лежал в психиатрической больнице, чтобы решить проблемы, которые, по его словам, вызвало “чрезмерное употребление марихуаны”.

Пит Дэвидсон

В 2018 году ему поставили диагноз - пограничное расстройство личности. С тех пор актера посещают мысли о суициде, что он не скрывает и часто об этом намекает в соцсетях.

Но даже несмотря на все это сам Пит себя не считает плохим парнем для примерной Кайи Гербер.

После таких откровений возлюбленного, кажется, что разрыв Гербер и Дэвидсона был неизбежен.

Как сообщают источники семьи Синди Кроуфорд, начинающей модели такие проблемы ни к чему: “Кайе только 18 лет. Это слишком серьезные проблемы, с которыми ей пока рано сталкиваться”.

Однако, судя по последним светским выходам Кайи, девушка не слишком то и расстроена расставанием со скандальным кавалером. Ранее ее видели в компании друзей в Майами. Она весело проводила время и выглядела очень даже лучезарно.

Кстати, Дэвидсон - еще тот “герой-любовник”. До Кайи он встречался со звездой фильма "Однажды в... Голливуде" Маргарет Куэлли — дочерью актрисы Энди Макдауэлл. Затем он был замечен в объятьях певицы Арианы Гранде. Однако самый нашумевший его мини-роман был с 46-летней актрисой Кейт Бекинсейл.

Напомним, ранее 18-летняя дочь Синди Кроуфорд похвасталась сразу двумя татуировками.